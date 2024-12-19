勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦

記者劉宛欣／綜合報導

南韓已逝影帝李善均生前遭到兩位女性勒索鉅款，兩人分別是前電影演員A，以及聲色場所經理B，其中A已經於12月19日被判有期徒刑4年兩個月。

根據韓媒報導，南韓仁川地方法院19日對案子做出判決，前電影演員A因勒索李善均5000萬韓元（約113萬台幣），被判處有期徒刑4年2個月，而聲色場所經理B則因勒索李善均3億韓元（約680萬台幣），被判處有期徒刑3年6個月。

▲李善均於2023年底不堪輿論而輕生離世。（圖／CFP）

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法官在宣判時表示：「作為知名演員的受害者李善均，因被告的犯罪行為承受了極大的精神痛苦，最終選擇結束自己的生命。」還進一步指出：「被告的犯罪行為具有重大過錯，應受嚴厲譴責。此外，被告至今未歸還從受害者處獲得的款項。」然而，法官考量到A已經認罪，且表現出悔過態度，以及B因遭受A的恐嚇而參與犯罪等情況，在量刑時都納入了考量。

▲勒索李善均的犯人被判有期徒刑。（圖／翻攝自韓網）

此前報導曾揭露，B於2023年9月透過電話聯繫李善均，謊稱手機遭駭客入侵並遭受恐嚇，聲稱需要3億韓元（約680萬台幣）作為封口費，因而被起訴關押，警方調查後發現，當時所謂的恐嚇B的駭客，實際上就是B住在同一公寓的A。

此外，A利用非法取得的SIM卡，以掌握了吸毒線索為由恐嚇李善均及B，當無法從B那得逞後，A直接向李善均勒索1億韓元（約226萬台幣），並成功索取了5000萬韓元（約113萬台幣）。報導中還提到，A過去曾有詐欺前科，於2012年到2015年期間出演過數部電影的配角角色。