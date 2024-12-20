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FNC又出事！23歲KEEHO父母涉詐欺「騙走7.5億」　他天真回：不知爸媽做啥ㄎ

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司FNC娛樂2020年推出6人男團P1Harmony，他們曾在2023年到訪台灣舉辦演唱會，20日卻爆出隊長KEEHO的父母涉嫌詐欺，受害者在FNC公司樓下舉牌陳情，指控KEEHO媽媽騙走他韓幣11億（約2750萬元），「1年又6個月的時間不還錢，斷聯又封鎖」，引起軒然大波。

▲23歲KEEHO父母涉詐欺「騙走7.5億」　他天真回：不知爸媽做啥ㄎ。（圖／翻攝自推特、P1Harmony官方IG）

▲P1Harmony隊長KEEHO的父母涉詐欺，受害者在FNC公司樓下抗議陳情。（圖／翻攝自推特）

P1Harmony隊長KEEHO的父母早在3月被爆出涉嫌詐欺，受害者多達10餘人、總金額高達韓幣300億（約台幣7.5億元），當時KEEHO的媽媽賭上兒子的名義，強調一定會還錢，後來卻無消無息，由於當時媒體並未寫出實名，因此較少人關注該案件，直到受害者近日現身FNC公司樓下舉牌抗議，指名KEEHO媽媽詐騙，事件才因此曝光。

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▲KEEHO曾經告訴粉絲「不知爸媽做啥ㄎ。（圖／翻攝自推特、P1Harmony官方IG）

▲KEEHO曾經告訴粉絲「每次看到無業遊民，就會好奇我爸媽的職業到底是什麼ㄎㄎㄎㄎ」。（圖／翻攝自推特）

粉絲心疼父母詐欺拖累小孩，然而，KEEHO過往的發言卻引起風波，他曾經用泡泡（粉絲付費平台）與歌迷分享「每次看到無業遊民，就會好奇我爸媽的職業到底是什麼ㄎㄎㄎㄎ」，天真又輕率的發言遭到砲轟。

▲網友指控KEEHO早在2023年就知情媽媽涉詐欺。（圖／翻攝自推特、P1Harmony官方IG）

▲網友指控KEEHO早在2023年就知情媽媽涉詐欺。（圖／翻攝自推特）

不僅如此，有網友指控KEEHO其實早在去年（2023年）就知情媽媽涉嫌詐欺，媽媽在2024年遭到相關單位發布禁止出國的禁令，他卻在影片裡親口告訴粉絲「跟媽媽去逛街了」，母子還是過得很逍遙，令網友非常不諒解。FNC娛樂旗下藝人又出事，截至目前為止暫無回應。

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