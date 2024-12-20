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米津玄師隔6年登日本《紅白》！加上「他」當評審日網：要出事了

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣創作歌手米津玄師20日宣布將參加NHK第75屆《紅白歌唱大賽》，並以特別企劃形式登場。他上一次參加紅白是6年前（2018），當時為日劇《法醫女王》演唱主題歌〈Lemon〉造成轟動，至今MV在YuoTube觀看數突破8.9億次。

▲▼米津玄師隔6年將參加日本《紅白歌唱大賽》。（圖／翻攝自X）

▲米津玄師隔6年將參加日本《紅白歌唱大賽》。（圖／翻攝自X）

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綜合日媒報導，米津玄師為2024上半年NHK晨間劇《女法官大人》（虎に翼）演唱主題歌〈さよーならまたいつか！〉（再見總有一天），而晨間劇創下近年罕見的高收視與討論熱度，其片頭畫面的舞蹈畫面更引發全民模仿。他屆時將以特別企劃方式獻唱，並表示「《女法官大人》這部無庸置疑的優秀劇集，正是呼應紅白這樣的盛典舞台的作品。如果我的參與能為該劇增色一分，那將是我的榮幸，因此我決定參加此次的《紅白》。」

▲米津玄師〈Lemon〉的MV在YuoTube觀看數突破8.9億次。（圖／翻攝自X）

回顧米津玄師2018年在《紅白》的演出，當時選在家鄉德島縣的大塚國際美術館演唱超人氣歌曲〈Lemon〉，莊嚴隆重加上高亢嘹亮的歌聲，表演片段掀起熱烈迴響，成為當年最大看點。這次他再度唱紅新神曲，會是什麼表演內容格外受到期待。

NHK《紅白》是日本每年年底一大盛事，近年則是陷入收視苦戰，雖然追求多樣性，但是也流失不少觀眾死守電視機。本屆《紅白》除了米津玄師加入演出。這次的評審陣容比演出卡司話題更大，《名偵探柯南》的漫畫家青山剛昌首度擔任評審，令動漫迷振奮表示「期待了」，同時掀起日網幽默回應「柯南會來嗎」、「今年會場會爆炸嗎」、「居然可以見到真人」、「紅白會發生事件嗎」、「有預感會出事」、「今年我可能會看」。

▲▼米津玄師隔6年將參加日本《紅白歌唱大賽》。（圖／翻攝自X）

▲《名偵探柯南》漫畫家青山剛昌將擔任《紅白》評審。（圖／翻攝自X）

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