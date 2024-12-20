62歲阿湯哥被爆新戀情！　才遭傳「分手小25歲名媛」緋聞對象曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

美國巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）已經62歲仍魅力十足，他今年被爆出與小25歲的俄羅斯名媛，埃爾西娜海洛娃（Elsina Khayrova）分手，近期又遭傳有新戀情，對象正是他的經紀人瑪哈（Maha Dakhil），消息一出引發關注。

▲62歲的湯姆克魯斯遭傳有新戀情。（圖／達志影像）



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▲埃爾西娜海洛娃被傳今年與阿湯哥分手。（圖／翻攝自埃爾西娜海洛娃IG）



湯姆克魯斯今年9月時，首度被傳出與瑪哈互動親密，據外媒《每日郵報》報導，阿湯哥與瑪哈日前則被目擊在一間5星級餐廳用餐，彼此交談得相當愉快，且肢體動作看起來非常親密，不過對於這則戀愛傳言，雙方都並未做出回應。

回顧阿湯哥的情史，1987年時他與大他6歲的女星咪咪羅傑斯（Mimi Rogers）結婚，不過這段婚姻僅3年就告終，隨後他則與合拍電影《霹靂男兒》的妮可基嫚（Nicole Kidman）結婚，並於2001年離婚。2006年他與女星凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）再婚，並育有1女舒莉（Suri Cruise），不過2人最終仍於2012年以離婚收場。

▲湯姆克魯斯與凱蒂荷姆斯育有女兒舒莉（左）。（圖／CFP、UIP提供）