葉璦菱突驚爆愛子ØZI「明年初有好消息」：天下的媽媽都一樣

記者蔡琛儀／台北報導

「2025台東跨年晚會 - 東漂去旅行」卡司全曝光，包括金曲歌王MC HotDog熱狗、嘻哈天團頑童MJ116、還有洪佩瑜、李權哲、熊仔、JADE、凍齡女神蘇慧倫、葉璦菱、王若琳、魏如昀、許含光等，超過10組人氣歌手將接力獻唱。

▲葉璦菱出席台東跨年。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

葉璦菱出道近40年，擁有無數經典情歌傳唱，其作品在原住民部落裡依舊相當火紅，堪稱「部落神曲」。她期待今年到台東跨年，並已約好朋友提早到台東自駕車遊玩，享受原住民風味的餐廳、小米酒，以及海邊的咖啡館等美好風景，更細數著：「地瓜酥、花生酥、麻糬、香Q梅肉都是我的最愛。除了參加今年台東盛大的跨年演出之外，旅遊也是我最重要的行程。」

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至於何時推出新專輯，她則指向兒子ØZI：「這幾年我大多從事商業演出，並沒有出新歌的計劃。倒是聽說ØZI明年初會有新的專輯，我會比較期待，急著想聽他新的創作音樂風格。哈哈！天下的媽媽都是一樣的啦！」

▲許含光將出席台東跨年。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

創作歌手許含光第一次參與台東跨年演出，他表示，他的作品裡關於海的印象與描寫幾乎都是來自東海岸，這次能在這邊開唱當然選了相關的作品。他也提到，這次將有難得的Full Band演出，也有只有Full Band才能聽到的歌曲。他期待和大家一起見證地球的運動。

許含光分享過往來台東的旅遊回憶，包括與朋友一起偷偷裸泳、吃包子、半夜下大雨騎車趕回民宿等，他認為，只要有太平洋的海和酒，每一分鐘都是快樂的。而他的新年願望是希望跟大家一起活的不後悔，並期待明年會更精彩。