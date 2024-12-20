《SCOOL》7人組拍MV　「笑場王是他」還被封第一帥：越唱越心虛

記者蔡琛儀／台北報導

《SCOOL》夢之隊出道七人組推出首張紀念專輯《2024 SCOOL DAYS》，收錄了雙語《SCOOL》節目主題曲〈Dream of You〉及8首選秀比賽中的原創歌曲，並特別加入七人首次合唱的抒情新歌〈一起走〉，作為對粉絲的告白情書。

▲《SCOOL》夢之隊七人組〈一起走〉，左起彭义翔、王學駿、帝翁、陳麒文、鄭美祥、陳柏佑、朴鎮佑。（圖／天空娛樂提供）

新歌〈一起走〉的Live Video拍攝過程中，七人組合也面臨了默契的大考驗。他們需要在鏡頭前唱抒情歌，並要求互相深情凝望對嘴唱歌，這讓他們頻頻笑場NG。鄭美祥透露，他避免笑場的秘訣就是看陳麒文的嘴巴，因為陳麒文很投入也很有經驗，每次對嘴時都會發出炙熱的眼神，讓他有點不習慣。

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而王學駿的呆萌表情也讓他成為團員們公認的「第一帥」美男。鄭美祥在看影片回放時，看到王學駿的鏡頭時大喊「也太帥了吧！雖然年紀小，但怎麼能做出那種歷練很多、不用做什麼就很帥的臉，我真的被帥到！」王學駿則羞認自己是「笑場王」，他表示，在唱歌時餘光瞄到鄭美祥的眼神，結果越唱越心虛。

▲《SCOOL》夢之隊出道七人組。（圖／天空娛樂提供）

被問到七人組合如何培養默契，陳麒文表示，除了每天相處超過12小時外，還會彼此約吃飯交換訓練心得。他透露，七人組合最近也陸續搬進宿舍開始「同居」，他開玩笑說，很期待同居生活，接下來才是友誼考驗的開始。

成軍後的20天，七人組合為了準備通告及跨年表演，每天練舞、練歌達八小時，甚至自願訓練到半夜才回家，每天睡不到四小時，壓力大到讓他們都有熊貓眼、冒痘。其中，王學駿因為壓力過大，曾經邊騎車回家邊哭，他表示，出道後大家對他的標準更嚴格，所以他會更嚴厲對待自己，希望能做得更好。此外他們也將在1月4日在信義威秀前廣場舉辦簽唱會，率領節目中另外24位節目上的人氣選手齊聚一堂。