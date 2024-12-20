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Sandy出道11年認了「想讀碩士」！鬆口7字：就是藉口 下一步動向曝

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）年紀輕輕就飛去西雅圖就讀高中，並在兩年內取得華盛頓大學學士的學歷。2013年踏入演藝圈後，主持功力已備受肯定，而她19日也鬆口坦言：「我想讀碩士。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy想再攻讀碩士。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy透露前幾天被問到「有沒有什麼事妳很想去做但一直遲遲沒有執行」的時候，她直言想攻讀碩士學位；繼續被問始終沒落實的原因時，礙於身旁有陌生人，她就以「疫情結婚生小孩」7個字簡單帶過。

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▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy坦言「疫情結婚生小孩」是理由也是藉口。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy坦言，這些經歷雖然無需全盤否定，但就讀碩士而言，無疑成了理由和藉口。更令她感到奇妙的是，她跟身邊的人說過不少次這件事，卻常得到「讀書要幹嘛？妳的工作又不需要」的回應。

對此，Sandy認為讀書不一定只有替工作加分的功能。首先，就演藝工作來說，很難篤定哪天會用上所讀知識，「誰知道會不會某天訪問到英國織品協會執行長？」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy還不知道是否會跨出那一步。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

其次，Sandy表示她純粹只是想讀書而已，至於是否要踏出那一步，她還不知道，「我只是先思考：為什麼我想做的事，一定要跟工作有關呢？」

Sandy IG全文：

有沒有什麼事妳很想去做但一直遲遲沒有執行的？

昨天有個陌生人這樣問我。
我仗著自己全副武裝勇敢地說有！我想讀碩士。
哦？那是什麼阻止了妳呢？
旁邊有其他陌生人，我感覺自己不便多解釋，
「疫情結婚生小孩」如此簡短七個字帶過。

能這麼快有答案就是因為我已經回答過好多次，
說是牽拖也好，說是找藉口也好⋯反正已經多次沒有動作，
當然那七個字囊括我過去四年勇猛執行的各種任務，
是也沒有必要全盤推翻，但單就讀碩士這件事來說，
它們就是理由和藉口。

我很想讀碩士，
妙的是，我覺得邊工作邊讀碩士應該還好，
應該完全可以穩定完成，
但！加上家庭孩子就絕對另當別論。

更妙的是，我已經跟身邊人說過不少次my bucket list
得到的反饋常常是：讀書要幹嘛？妳的工作又不需要？

他們覺得我光是想做這件事就是浪費時間，
讀書（或進修）在他們眼裡就只有替工作加分的功能，
我完全不認為耶⋯

一，我的工作到底需不需要我多讀書？實在是有夠難說！
誰知道會不會哪天我需要知道尼羅河有什麼魚種？
會不會某天訪問到英國織品協會執行長？
會不會突然需要解釋血腦屏障功能給小朋友聽？
我的工作本身就那麼難說了，
讀書對我的工作有沒有幫助根本沒辦法下定論呀。

二，我讀書不一定會變更好啊！
我讀只是因為我想讀啊！說不定我忙亂的行程會更難以招架，
也可能我根本讀不完還被當掉，
甚至會不會連考都考不上呢？（哈）
我想大家都搞錯重點了⋯
我想讀書，真的就只是我想而已。

我想做的事只有我自己可以說走或不走，
那我到底要不要踏出那一步呢？
當然還不知道，
我只是先思考：為什麼我想做的事，一定要跟工作有關呢？

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