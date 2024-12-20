陳子豪轉味全龍！　峮峮淚眼再見「炸裂舞」吐不捨心聲

記者張筱涵／綜合報導

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮，對於中信兄弟外野手陳子豪確定離隊，以破億合約加盟味全龍，特地在社群平台發文送上祝福，展現出深厚的情誼與支持。

▲峮峮轉發影片表達對陳子豪的祝福。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



峮峮今（20日）在Instagram限時動態中轉發粉絲上傳的「世界名曲《炸裂陳子豪》舞蹈」影片，並寫道：「明年就換去別隊炸裂了，感謝永遠的1號重砲隊友。」她在限動最下方黑底區域悄悄寫下「只能」，隨後轉發另一位網友的影片補充「祝福了」。兩段文字均配上淚眼汪汪和比愛心的表情符號，流露出不捨之情，也為隊友的未來送上最真摯的祝福。

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▲峮峮炸裂舞。（圖／翻攝自YouTube／ CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）



隨著陳子豪披上味全龍的戰袍，應援曲《炸裂陳子豪》是否會隨著轉隊延續，仍是未知數。而峮峮在球場上為此曲帶動的經典舞步，恐怕也將成為絕響。

29歲的陳子豪本季出賽87場，繳出17發全壘打、60分打點的亮眼成績，打擊率達0.276。季後行使自由球員資格後，吸引多隊競逐，最終以5+5年的長期合約加盟味全龍。

陳子豪自2013年加入中信兄弟前身兄弟象隊，10年間成為球隊的靈魂人物之一。他的個人應援曲〈炸裂陳子豪〉，在峮峮活力四射的舞蹈帶動下，不僅成為球場經典，甚至紅遍全台，連不看棒球的大眾都對此耳熟能詳。

▲陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）

