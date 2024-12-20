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邵庭「退出電商」1年後變瘦了！公開減重3招：真的要堅持 現況照曝

記者潘慧中／綜合報導

邵庭原有「電商女帝」之稱，儘管2023年突然一口氣退出電商平台、火鍋店等事業，重心轉向團購的她仍有大批死忠粉絲。有趣的是，最近直播時，意外被發現被瘦，也因此決定不藏私分享秘訣。

▲▼邵庭。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）

▲邵庭現在每週會上3次教練課。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）

邵庭在社群網站表示，目前的減肥方式就是飲控、喝中藥以及每週3次的教練課，「前陣子最重到60公斤，現在的體重大概56公斤」，但尚未恢復到以前更瘦的體重。

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▲▼邵庭。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）

▲邵庭繼續往增肌減脂的目標努力。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）

儘管如此，邵庭推測應該是因為有咬牙堅持重訓的關係，現階段的體態看起來比以前好，「大家也想健康或是調整體態的話，真的要堅持運動喔！」

▲▼邵庭。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）

▲邵庭退出電商平台1年多了。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）

邵庭表示她要繼續往增肌減脂的目標努力，「雖然每次上課都想揍教練，但知道反正打不過也只能認命」，並附上剛上完教練課的側拍照，顯見她想維持體態的毅力。

邵庭IG全文：

昨天直播介紹2025的年菜開賣
有網友說我有變瘦，想知道我怎麼瘦的

阿姨現在就是飲控+中藥
還有每週三次的教練課
前陣子最重到60公斤
現在的體重大概56公斤，還不是以前瘦瘦的體重
不過因為有咬牙堅持重訓
所以現在體態看起來比之前56公斤的時候好
繼續往目標增肌減脂努力

雖然每次上課都想揍教練
但知道反正打不過也只能認命

大家也想健康或是調整體態的話，真的要堅持運動喔
照片是今天下課快沒命的我

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