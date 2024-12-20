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蔡阿嘎突祈求「用前員工10年壽命換」！　砸8位數重金：萬事拜託

記者黃皓瑋／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯，近期砸下「8位數」重金舉辦路跑賽，並邀請畢書盡、郭靜、怕胖團、旺福樂團、七月半等多組藝人登台開唱。隨著活動即將登場，蔡阿嘎昨（19日）發文，為祈求活動順利進行，不惜直呼：「願意用欠債不還錢的前員工的10年壽命來換。」

▲▼二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲蔡阿嘎直言「願用欠債不還前員工的10年壽命」換好天氣。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

蔡阿嘎、二伯舉辦的「hahababy 擁抱點點聖誕路跑RUN」，將於明（21日）登場，然而蔡阿嘎昨晚在Threads曬出天氣預報圖，顯示明日可能是下雨、多雲的天氣，讓他不禁祈求老天爺先別下雨：「讓所有參與的民眾鄉親可以平安快樂、活動圓滿順利，我願意用欠債不還錢的前員工的10年壽命來換！萬事拜託了！」

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▲▼蔡阿嘎、二伯將舉辦路跑賽。（圖／hahababy提供）

▲蔡阿嘎、二伯將舉辦路跑賽。（圖／hahababy提供）

貼文一出讓大批網友笑翻，許多人紛紛留言給他建議：「可以畫烏龜燒烏龜喔，我已經成功三次都出太陽了」、「可以試看看翻～燒烏龜」。也有網友笑稱如果有下一屆路跑，可以找宇宙人當嘉賓：「他們是晴男團下雨都會變晴天。」

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