ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄「沒被通知」堅不認佔座　律師李怡貞祭1話術：人設才不會翻車

記者蔡宜芳／綜合報導

啦啦隊女神林襄和林穎樂的佔座風波持續延燒，在黃小柔發文證實佔座者就是林襄、林穎樂其中一人後，林襄又再透過經紀人澄清「未被通知換位」，事件陷入羅生門。而網紅律師李怡貞對此於19日再度發表看法，並分享自己認為能夠「人設不翻車」的說法，引不少網友贊同。

外送用▲▼林襄「沒被通知」堅不認佔座　律師祭1話術：人設才不會翻車。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）

▲黃小柔和Vicky在節目上爆料林襄、林穎樂佔座。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）

李怡貞認為，前輩藝人是否有誣蔑、甚至蹭流量的可能性不大，並指出製作單位若有先安排好座位，極有可能會安排隊友們坐在一起，以培養默契。李怡貞表示，演藝圈重視輩份，前輩享有較好座位窗景是很正常的現象，「其實只要製作單位的企劃講一下當天座位安排的邏輯原本的樣子就知道。通常兩邊都不敢得罪，所以當然不出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞也提到，她能理解小女生喜歡坐在一起，「畢竟去廁所也要手牽手一起。」但她認為，正確的做法應該是與人溝通換位，而不是先搶先贏。

▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

▲▼林襄和林穎樂皆回應表示沒有搶座位。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

李怡貞說，如果自己是林襄，她會回應：「因為看Vicky 姐跟小柔姐聊的很開心，我主動先讓位給前輩們可以聊天。」至於被說不回話，可以解釋：「剛好Vicky姐在問的時候，我在帶（戴）耳機講公事，只好用手揮示意了一下，不知道會造成前輩的誤會，真的很抱歉讓前輩生氣了一年，Vicky阿姨加油。」這樣的回覆「人設才不會翻車」。

對於李怡貞的分享，網友紛紛留言表示「有禮貌會沒事，沒事就多禮貌一點」、「這明明是禮貌問題，為什麼都說老藝人在蹭流量啊」、「說話和待人處事的眉眉角角，真的很重要」、「律師可以插旗公關了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃小柔, Vicky, 林襄, 林穎樂, 李怡貞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 出道10年才紅！李昀鋭拍《九重紫》「10天漲百萬粉」成新古裝男神
  2. 「屍體做成魚露」駭人民間傳說登上大銀幕　太殘忍成國中禁書教材
  3. 43歲「八點檔女神」王宇婕近況曝光！　親揭保養秘方…泡澡也有招
  4. 女兒才兩個月「長輩就問第二胎」　傅孟柏神隊友直接擋下：老婆傷口都還沒好
  5. FEniX陳峻廷拍BL劇有激烈床戲！　「雙手遭壓制」被攻超過一分鐘
  6. 老公和小三愛愛一半「突心肌梗塞」送醫！　病房外撞見正妻...兩人竟是閨蜜
  7. 吳千語與百億富三代結婚一周年！甜蜜照「肚子有亮點」網狂猜有喜
  8. 李明川新歌復刻「化學猴子」作品 邀他們限定復出
  9. 46歲徐懷鈺同框「26年前宣傳照」　復刻經典動作網驚：怎麼都不老
  10. 分手龍語申後　蔚葒縈砸鉅款新店買房曝光

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366