記者蔡宜芳／綜合報導

啦啦隊女神林襄和林穎樂的佔座風波持續延燒，在黃小柔發文證實佔座者就是林襄、林穎樂其中一人後，林襄又再透過經紀人澄清「未被通知換位」，事件陷入羅生門。而網紅律師李怡貞對此於19日再度發表看法，並分享自己認為能夠「人設不翻車」的說法，引不少網友贊同。

▲黃小柔和Vicky在節目上爆料林襄、林穎樂佔座。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）

李怡貞認為，前輩藝人是否有誣蔑、甚至蹭流量的可能性不大，並指出製作單位若有先安排好座位，極有可能會安排隊友們坐在一起，以培養默契。李怡貞表示，演藝圈重視輩份，前輩享有較好座位窗景是很正常的現象，「其實只要製作單位的企劃講一下當天座位安排的邏輯原本的樣子就知道。通常兩邊都不敢得罪，所以當然不出來。」

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李怡貞也提到，她能理解小女生喜歡坐在一起，「畢竟去廁所也要手牽手一起。」但她認為，正確的做法應該是與人溝通換位，而不是先搶先贏。

▲▼林襄和林穎樂皆回應表示沒有搶座位。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

李怡貞說，如果自己是林襄，她會回應：「因為看Vicky 姐跟小柔姐聊的很開心，我主動先讓位給前輩們可以聊天。」至於被說不回話，可以解釋：「剛好Vicky姐在問的時候，我在帶（戴）耳機講公事，只好用手揮示意了一下，不知道會造成前輩的誤會，真的很抱歉讓前輩生氣了一年，Vicky阿姨加油。」這樣的回覆「人設才不會翻車」。

對於李怡貞的分享，網友紛紛留言表示「有禮貌會沒事，沒事就多禮貌一點」、「這明明是禮貌問題，為什麼都說老藝人在蹭流量啊」、「說話和待人處事的眉眉角角，真的很重要」、「律師可以插旗公關了」。