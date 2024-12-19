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小Call斜槓YTR「賺得比通告費多」！點閱數超火 認：案子比演藝工作多

【獨家】【斜槓YT新人生】轉戰YouTube曾遭打槍　小Call開箱豪宅賺贏本業

▲小Call以藝人形象經營頻道，一開始卻沒有建商願意與她合作。

圖文／鏡週刊

藝人小Call（郭怡伶）去年8月在YouTube頻道開節目《小CALL I'm Little Call》開箱建案與裝潢，一開始沒有建商與設計師願意與她合作，但她繼續努力不氣餒，終於陸續有人點頭將建案開箱交給她，現在她當YouTuber的副業，賺得不僅比上節目通告費還多，案子更已排到2025年，意外開啟斜槓人生。

【獨家】【斜槓YT新人生】轉戰YouTube曾遭打槍　小Call開箱豪宅賺贏本業

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▲小Call跨足YouTube做房產開箱，慢慢做出心得，有些點閱率火爆。（翻攝自小CALL I'm Little Call YouTube）

小Call（郭怡伶）6年前嫁給圈外人寶先生，之後因疫情期間演藝事業收入銳減，她不想被動在家等通告，決定開YouTube頻道當YouTuber，做她有興趣的建案開箱主題，老公也全力支持，還拿出百萬元當創業基金。只是小Call在找幕後製作團隊與案子時四處碰壁。所幸友人介紹熟識的設計師給她，對方甚至幫她牽線願意合作的建商。

【獨家】【斜槓YT新人生】轉戰YouTube曾遭打槍　小Call開箱豪宅賺贏本業

▲小Call跨足YouTube做房產開箱，慢慢做出心得，有些點閱率火爆。（翻攝自小CALL I'm Little Call YouTube）

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▲小Call跨足YouTube做房產開箱，慢慢做出心得，有些點閱率火爆。（翻攝自小CALL I'm Little Call YouTube）

非科班出身　邊看邊學

頻道創業初期，為了節省開銷，團隊不易組成，還好有熟識經紀人朋友幫忙介紹工作人員，從草創時期只有2人，到現在已擴編到6人，每個月光是人事開銷至少要支付超過20萬元，目前已經接了50多個案子，收支算是打平。

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▲演藝通告雖銳減，但小Call（左二）仍有不少活動邀約。左起為吳亦偉、吳亦帆、比熊。

小Call透露，當年考大學第一志願填的就是室內設計科系，但在第二關面試時因為太緊張，英文自我介紹完全講不出來，所以被淘汰。現在開頻道有機會接觸到室內裝潢領域，讓她開心不已。

但小Call也無奈說：「過往大家在節目上看到我，就是綜藝通告咖，加上不是室內設計科班出身，所以一開始在找建案和設計師時，大家都擔心把專業東西交給我。」

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▲因為疫情沒收入，小Call不想被動等工作才決定經營YouTube頻道。（翻攝自醫生好辣YouTube）

於是小Call想辦法增加自己的專業能力，一開始友人介紹設計師給她時，她就把自己當小助理，跟在設計師旁邊看邊學。小Call說：「除了得去現場勘場、還要學會看3D設計圖和建材特色，正式錄影時才不會詞窮。」

想去考證照　增加專業

小Call未來更想去考室內裝潢設計師證照，「考試需要有製圖能力，我還經驗不足，目前只能先勤加練習。」頻道除了建案開箱，也有家具廠商等不同業配陸續找上門，甚至還有泰國建案找她與團隊去拍開箱影片，對此她坦言：「現在頻道開箱的案子，比演藝工作多。」

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▲從小就喜歡室內設計，小Call為了省錢，第一間房子是自己設計。（翻攝自東風衛視YouTube）

小Call本來也想做有關婆媳問題的內容，但又擔心婆婆在影片拍攝的配合上會有問題，可能還要從長計議。目前與婆婆同住的她，開箱豪宅建案多了，也會感受到一股衝勁，希望好好打拚，將來也能入手豪宅，開箱自己的家。


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