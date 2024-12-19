Ozone耶誕節前突送驚喜！ 　過程竟然超荒唐

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Ozone即將在本週末於高雄舉辦耶誕派對見面會，門票開賣即秒殺，展現超高人氣。而在見面會舉行前，Ozone搶先推出為了這場專屬派對量身打造全新耶誕單曲〈十二月的天〉，將在見面會上首次公開演唱。

▲Ozone應景推出耶誕單曲〈十二月的天〉 。（圖／索尼提供）

〈十二月的天〉作曲人是子翔和哲言，這也是子翔第一次交出創作被選中，他直呼很驚喜：「當下收到被選中的消息真的非常開心！未來也會持續創作，希望能有更多作品帶給大家！」子翔表示：「這首歌我寫完之後傳給哲言，問他能不能寫饒舌，就這樣慢慢有了雛形，到現在以歡樂幸福氛圍的方式呈現。」

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哲言則說寫歌時都會先想像一個角色和畫面，「這次想像獨自走在充滿人潮的街道上，只要閉上雙眼，就在腦海裡勾勒出一幅快樂的畫，畫面浮出的同時〈十二月的天〉的旋律就出現了！」

▲Ozone希望透過歌曲彼此和歌迷都要約定好，新的一年要持續成為彼此後盾。（圖／索尼提供）

為了在錄製歌曲時注入更多的耶誕歡樂氣息，哲言在錄音時忍不住原地跳舞打轉，讓自己的心情沉浸在耶誕的幸福感中；文廷錄音時更是笑著唱，想像粉絲就在自己面前；煥鈞表示剛開始聽到編曲就感受到了滿滿的耶誕氣息，在錄音時和成員跟製作人玩得很愉快。

而佳辰靈機一動，提議加入六人模仿耶誕老人的笑聲段落，雖然聽起來很荒唐，但也更加應景，希望可以把這樣的歡樂傳達給大家；祖安表示希望透過這首歌和團員及歌迷約定好在新的一年要持續成為彼此的後盾。