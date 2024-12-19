ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Ozone耶誕節前突送驚喜！ 　過程竟然超荒唐

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Ozone即將在本週末於高雄舉辦耶誕派對見面會，門票開賣即秒殺，展現超高人氣。而在見面會舉行前，Ozone搶先推出為了這場專屬派對量身打造全新耶誕單曲〈十二月的天〉，將在見面會上首次公開演唱。

▲▼Ozone 〈十二月的天〉 。（圖／索尼提供）

▲Ozone應景推出耶誕單曲〈十二月的天〉 。（圖／索尼提供）

〈十二月的天〉作曲人是子翔和哲言，這也是子翔第一次交出創作被選中，他直呼很驚喜：「當下收到被選中的消息真的非常開心！未來也會持續創作，希望能有更多作品帶給大家！」子翔表示：「這首歌我寫完之後傳給哲言，問他能不能寫饒舌，就這樣慢慢有了雛形，到現在以歡樂幸福氛圍的方式呈現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

哲言則說寫歌時都會先想像一個角色和畫面，「這次想像獨自走在充滿人潮的街道上，只要閉上雙眼，就在腦海裡勾勒出一幅快樂的畫，畫面浮出的同時〈十二月的天〉的旋律就出現了！」

▲▼Ozone 〈十二月的天〉 。（圖／索尼提供）

▲Ozone希望透過歌曲彼此和歌迷都要約定好，新的一年要持續成為彼此後盾。（圖／索尼提供）

為了在錄製歌曲時注入更多的耶誕歡樂氣息，哲言在錄音時忍不住原地跳舞打轉，讓自己的心情沉浸在耶誕的幸福感中；文廷錄音時更是笑著唱，想像粉絲就在自己面前；煥鈞表示剛開始聽到編曲就感受到了滿滿的耶誕氣息，在錄音時和成員跟製作人玩得很愉快。

而佳辰靈機一動，提議加入六人模仿耶誕老人的笑聲段落，雖然聽起來很荒唐，但也更加應景，希望可以把這樣的歡樂傳達給大家；祖安表示希望透過這首歌和團員及歌迷約定好在新的一年要持續成為彼此的後盾。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

推薦閱讀

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ozone

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主打無性別概念！　《BOYS PLANET》陳冠叡確定在韓出道
  2. 米可白健檢完驚覺「不能吃高麗菜」！鬆口原因：很困擾 友全傻眼
  3. 謠言傷女神！新垣結衣「消失廣告代言榜」業界揭2原因…日網繼續挺
  4. 親密戲演成打鬥戲！　韓寧頭撞張軒睿「差點叫救護車」直接NG
  5. 瑪麗亞凱莉耶誕巡迴最終場　跑到台下在蕾哈娜胸部簽名
  6. Ozone耶誕節前突送驚喜！ 　過程竟然超荒唐
  7. 岳母家「整樓20人食物中毒」！里長闖禍了 台男星揭暗黑內幕：很可怕
  8. 《夜市王》牛排店掀爭議「公平遭質疑」店家親回應！　製作單位公開擇店標準
  9. 范少勳宣布下個月升格二寶爸！　喜曝「愛妻再懷女兒」親自陪產檢
  10. 職場禮儀？新人女主播脫口「感謝姐」秒被嗆：有夠白目！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366