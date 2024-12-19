DC執行長詹姆斯岡恩談《超人》電影　展現超級英雄的脆弱

▲身為DC影業（DC Studios）的執行長，導演詹姆斯岡恩（James Gunn）先是完成了劇本《Superman: Legacy》，隨後親自執導拍成《超人》（Superman）電影，也透過網路連線接受訪問，跟大家透露這部2025年7月上映的電影，會如何重塑超人。

圖文／鏡週刊

過往詹姆斯岡恩在3部《星際異攻隊》電影、《自殺突擊隊：集結》，還有影集《和平使者》，展現他擅長描繪雜牌軍、局外人的處境，還能從這票毫不起眼的人物身上，發掘出不同的魅力，但《超人》顯然是全世界最具知名度的超級英雄，似乎跟他擅長的題材很不相同？「嗯，我會說超人其實在很多方面也是一個局外人。我認為他，嗯，他畢竟是來自另一個星球的外星人。」他說，「我認為這部電影完全就是關於克拉克肯特的人性。沒錯，他是一個來自另一個星球、擁有超能力的外星人，但他同時也極其人性化。他有情感、有感覺，每一天醒來都在努力做出最好的選擇，而有時候他也會失敗。這正是這部電影的主題—一個複雜的角色。」

為了呈現比想像中超人更多的面向，他對新任的男主角大衛科倫斯韋（David Corenswet）傳達2個指令，「第一是你的肩膀，第二是你的脆弱感。這兩點是他在接下來的6個月內集中訓練的重點。他不僅增強了體格，還努力在螢幕上展現脆弱的情感，這對他來說是個挑戰，因為這對超人來說也同樣困難。」

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▲《超人》預計2025年回歸大銀幕，除了有許多經典的元素以外，也以新的角度切入，看待這個最具知名度的超級英雄。（圖／華納兄弟提供）

決定誰是接棒演出下一任超人，試鏡的過程有數百位演員都來爭取，但是詹姆斯岡恩說，大衛身上具備那種超人應有的樂觀和童子軍特質，「這種特質既體現在螢幕上，也體現在現實生活中。而且他還非常引人共鳴。除了他那令人驚嘆的外貌外，他完全沒有任何傲慢或自大的氣息。更重要的是，他是一位受過良好訓練的出色演員，畢業於茱莉亞音樂學院，是我合作過最優秀的演員之一。他的表演極其細膩，並且總是抱著不斷提問和探索的態度，努力找出如何呈現最佳表演。」即使每天拍完收工後，檢查拍攝的素材，詹姆斯說都覺得他就是超人無誤：而且在剪輯過程中，每一個畫面都能說服大家，他就是超人，就算是那些沒拍好的NG畫面也一樣。

為了讓更多觀眾能產生共鳴，詹姆斯岡恩這次在片中介紹超人的寵物，也就是「超級狗氪普托」出場，透過一人一狗的互動，引導出超級英雄身上更多人性化的那一面。關於這點，他解釋靈感是來自現實生活中所領養的狗「歐珠」（Ozu），「牠可以說是世界上最糟糕的狗，毀了我整個家。我們是從收容所找到牠的。當時牠住在洛杉磯一處貧困地區的後院裡頭，那邊總共有60頭狗，所以讓牠沒有機會接觸到人類，因此對我也充滿恐懼。牠反而比較喜歡跟我另外一頭狗相處，就像個跟屁蟲，結果卻把我家所有東西都弄到一團糟。」

一頭完全不知道如何跟人相處的狗，怎麼會成為超人身邊最棒的戰友的靈感來源？詹姆斯說：「我當時就在想，幸好我家沒有像氪普托那樣的狗狗。萬一氪普托跟歐珠一樣糟糕，那該怎麼辦？這肯定會讓事情變得非常棘手。所以，這就是我開始從一個完全不同的視角來看待超人的方式之一，這個靈感真的讓我充滿創造力。」他也說在看完整部片後，會發現超人與愛犬之間的關係，會遠以觀眾以為複雜得多。

影史上無論大小銀幕，都有幾個不同版本的超人，詹姆斯岡恩說這都替電影帶來不同的影響，「其他版本有很多東西讓我印象深刻，小時候看過《超人》電影是很酷的經歷，我很喜歡，所以我從那裡汲取了很多東西。查克史耐德版本在動作場面上做了很多了不起的事情，我也從中汲取了很多靈感。但我真的回歸漫畫書中，因為我首先是一個漫畫迷，所以我從漫畫中獲取的靈感遠超過電影改編。」

「我覺得最大的挑戰是，因為全世界的人都知道超人是誰，知道他來自哪裡，這對我們來說有一定的優勢。比如說，我們在這部電影中不會再講他的起源故事。有人曾經告訴我，『我從來沒有真正和超人產生共鳴，因為他實在太強大了。我可以理解蝙蝠俠，因為他是那個逆境中的英雄，對吧？我從來無法與超人產生共鳴，因為他實在太強了。』所以從一開始，我就考慮到了很多人無法與他產生共鳴。也有些人喜歡超人是因為他可以將行星打成兩半，但那其實不是超人，我們也必須處理每個人對超人有不同的看法，並且必須應對所有這些不同的觀點。希望人們能夠說，『嗯，好吧，我喜歡我心中的超人是這樣的，那我們來看看這部電影裡的超人是怎麼樣的。』」

最後詹姆斯剛恩做了結語，談到拍攝《超人》的目的，「對我來說，這是一部講述超人的內在善良、將它帶回家的電影，將這個角色帶回家，也將我們這個傷痕累累的世界，帶到更明亮、更有希望的地方，並將這個信念帶給人們，希望超人成為這一點的象徵。我認為這是這部電影的正確時機。所以，這部電影與我過去的作品截然不同。」



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