米可白健檢完驚覺「不能吃高麗菜」！鬆口原因：很困擾 友全傻眼

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站坦承，自己其實有很多不能吃的東西，包括高麗菜、蘿蔔和玉米等，原因曝光後，「大家都覺得很傻眼。」

▲米可白公開過敏原。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白透露經過健康檢查後，才發現自己有超多食物不能吃。從報告顯示，她一旦吃了蚌、花枝、蘿蔔和玉米就會重度過敏，其他像是牛奶、花椰菜、蘋果、芭樂等，也都會讓她出現過敏反應。

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▲▼米可白有很多東西不能吃。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



對此，米可白坦承身為一位過敏兒真的很困擾，每次跟朋友說完因為會過敏而不能吃的食物後，大家都相當傻眼，附上3個哭笑不得的表情符號，顯見她的心情。

▲米可白不小心吃到就會身體癢。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白透露每當吃到這些過敏原，她就容易皮膚癢、喉嚨癢、眼睛癢和鼻子癢，「每天的身體狀態都呈現發炎」，也因此忍不住自嘲可能只剩空氣能吃了。

米可白IG全文：

身為一個過敏兒，真的很困擾～以下是我不能吃的

超多東西不能吃，每當我跟身邊的朋友說我不能吃蘿蔔、不能吃玉米、不能吃高麗菜⋯大家都覺得很傻眼

每次吃到這些過敏原⋯我就容易皮膚癢 喉嚨癢 眼睛癢 鼻子癢⋯每天的身體狀態都呈現發炎

#今年驗出來的過敏原

#我能吃得 #只剩吸空氣

#你們對什麼會過敏