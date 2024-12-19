吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

記者陳芊秀／綜合報導

知名作家吳淡如昨日（18）深夜在社群平台發文，分享因「水錘效應」引發的居家噪音困擾。她表示，自己所居住的公寓因新鄰居裝修後，住家頂樓時常傳來類似敲打磚塊的聲音，尤其在半夜響起，讓她與鄰居們深感困擾，甚至一度考慮報警。

▲吳淡如透露住家頂樓出現敲磚聲，吵得人睡不著。（圖／翻攝自臉書）

吳淡如提到，聲音不僅影響到她這棟公寓，連隔壁棟的住戶也深受其擾。然而，經由一位聰明鄰居的推測，問題可能源於「水錘效應」。她進一步查詢後解釋，「水錘效應」是指水流在長管道中流動，若管路下游閥門快速關閉，因慣性動量推動，導致壓力急速上升，進而產生噪音甚至會有破壞管道的現象。為此不禁說：「原來是冤枉了鄰居。」

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經過專業水電師傅的檢測與處理，加裝一個小零件後，便解決了這個問題，費用僅為1800元，文中強調「這證明了，很多事情找到了原理，解決其實很容易，不用傷腦筋」。吳淡如自己完全付了這筆費用，無需鄰居分攤，並說「現在悄然無聲，我得到了和平的夜晚」。她也對水電師傅表達感謝，「我覺得最不會被AI取代的叫做水電工」，並建議孩子學習水電技術，認為這是一項不易被人工智慧取代的專業。

▲吳淡如家碰上了「水錘效應」造成的噪音。（圖／翻攝自臉書）

最後，吳淡如公開頂樓「水錘效應」發出聲響的10秒影片提醒大眾，如果家中出現難以解釋的噪音問題，不妨考慮是否與「水錘效應」有關。這篇貼文不僅分享了實用的生活經驗，網友留言熱烈「真是長知識了！我也覺得學水電超酷的，家家戶戶都一定用得著」、「這聲音也太可怕了！聽到都感覺失眠了」、「我猜以前住過的大樓也是這種狀況，還被鄰居誤會製造噪音！偏偏當時我們沒人在家」、「長知識了，同意水電工不會被AI取代」、「還真的很大聲耶，真的無發想像這是水錘的聲音」。