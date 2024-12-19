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瑪麗亞凱莉耶誕巡迴最終場　跑到台下在蕾哈娜胸部簽名

瑪麗亞凱莉（右）走下台跟粉絲打招呼，嫌自己這一邊的臉不好看；蕾哈娜（左）順利要到天后簽名。（東方IC）

圖文／鏡週刊

今年瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的耶誕巡迴如她所願，多開了幾場，而且在布魯克林最終場台下還出現了另外一位大咖天后蕾哈娜（Rihanna），站在搖滾區第一排吶喊，於是瑪麗亞凱莉下台特別跟她致敬，然後應蕾哈娜要求在胸部上簽名。

這麼爆笑的「天后見天后」場合，真的只有這兩個人才有辦法搞得出來。瑪麗亞凱莉今年的耶誕巡迴狀況相當多，除了首場演出被觀眾吐槽遲到、歌聲不穩、有對嘴之嫌等，更慘的是中間因為流感被迫取消了幾個場次，不過最後她還是在美國時間12月17日回到了最終場，在紐約布魯克林的演出。

在演出中，瑪麗亞凱莉帶領觀眾跟她一起唱代表作〈Always Be My Baby〉，然後就離開舞台跟粉絲打招呼，然後就走到已經興奮到不行的蕾哈娜面前，全場觀眾都跟著發出尖叫聲。

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但戴著墨鏡跟身穿白色皮草的蕾哈娜隨即開口，表示已經想好了橋段，問誰有簽名筆？瑪麗亞凱莉說：「我們有筆。該去哪買妳的唇膏？我們該去哪下單？」最好笑的是，瑪麗亞一看到觀眾席上大家都拿手機出來拍，還嬌嗔：「我這邊的角度不好看！」蕾哈娜反問：「不然要拍哪邊比較好看？」還強調是她男人的點子，要瑪麗亞凱莉幫她簽名，簽在胸部上，還不忘記把上衣的衣領拉低、一把搶過麥克風，跟大家炫耀，她有一個瑪麗亞凱莉簽名的胸部，「這真是超屌的！」

瑪麗亞凱莉隨後一邊跟大家自拍、一邊大笑，回到台上繼續演唱，「台下燈光太亮了！會爆！會過度曝光！」

至於無法參與這次盛會的各位，瑪麗亞凱莉會在Netflix美國時間12月25日下午1點直播的NFL比賽開打前，為大家表演。


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鏡週刊, 瑪麗亞凱莉, 蕾哈娜

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