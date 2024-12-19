愷樂「一張照片」揭婆媳真實關係！被敲碗復出練舞…鬆口6字回應了

記者潘慧中／綜合報導

愷樂在社群網站神隱4年後，9月無預警宣布已生子當媽的好消息，喜獲各界祝福。自那時開始，不定期會浮出水面分享私下的真實生活，她19日便難得吐露了婆婆的暖心舉動，婆媳互動超有愛。

▲愷樂分享婆婆特地買給她吃的糖葫蘆照。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



愷樂在Instagram上傳了一張手拿糖葫蘆的照片，她透露這其實是婆婆特地買的，「婆婆經過都會買給我吃」，讓她每次拿到都好感恩，「心裡也甜甜」，顯見婆媳關係良好。

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▲照顧小孩是愷樂現在的生活重心。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



事實上，愷樂自此之前已消失在大眾眼前長達4年的時間，直到9月生日當天才曝光近況照，模樣幾乎沒有變化，唯一不一樣的是身邊多了一個小寶貝。

▲▼愷樂似乎無意重返演藝圈。（圖／翻攝自Threads、Instagram／butterfly092288）



至於是否有意重返演藝圈，其實也能從愷樂和粉絲的隔空互動略知一二，原因是日前看到有歌迷勸哄完小孩能「練舞了」的時候，她連忙拒絕，「哈哈哈先不要」，無形中洩露了下一步動向。