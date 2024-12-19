主打無性別概念！　《BOYS PLANET》陳冠叡確定在韓出道

記者張筱涵／綜合報導

257娛樂旗下首支團體XLOV（엑스러브），以無性別（Genderless）為概念，自首次公開成員WUMUTI後，於19日中午透過官方社群平台揭曉第二位成員就是曾在《BOYS PLANET》嶄露光芒的陳冠叡（RUI，루이）。

▲陳冠叡。（圖／翻攝自Instagram／xlov_official）

陳冠叡確定以藝名「RUI」作為XLOV的一員於2025年1月7日正式出道。他的形象照以柔和的粉色系形象亮相，與首位成員WUMUTI的風格形成鮮明對比，展現出華麗的外型與獨特氣質，成功吸引粉絲目光。257娛樂表示，XLOV 預計於2025年1月7日舉行出道 Showcase，並計畫陸續公開其餘成員的個人形象照及預告影片，這支以性別無界為主題的全新男團正逐步揭開神秘面紗，成為粉絲熱切期待的焦點。

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▲WUMUTI。（圖／翻攝自Instagram／xlov_official）



他從小參加多項全國性學生比賽與舞蹈比賽，多次獲得最優秀獎項，以修長比例的手臂與雙腿，結合輕盈流暢的舞蹈線條，展現出卓越的舞蹈實力與豐富的表演經驗，曾參加《原子少年》甄選，並於2023年以個人練習生的身分參加韓國男團選秀節目《BOYS PLANET》最終獲得第23名。