八點檔拍火場戲太真實！　吳婉君還原現場「著火木棍掉腳邊」嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》昨晚播出的火場戲引爆收視熱潮，最高收視率衝破3.51，超過120萬觀眾一同見證這場驚心動魄的救援行動。劇中，吳婉君和傅子純被困火海的畫面讓觀眾看得心驚膽跳，而幕後拍攝花絮更是充滿驚喜。

▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）

吳婉君表示「拍攝火場戲時，火苗就在我旁邊燃燒，雖然很暖和，但還是會有點緊張。最驚險的一次是，一根著火的木棍突然掉在我腳邊，那個當下真的嚇了一跳，連演都不用演。」她感謝劇組人員的辛勞，讓每一場火戲都如此逼真。

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▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）



傅子純則分享了一個有趣的趣事「當天拍攝場景分成內外兩部分，而且天氣又冷又濕，原本以為要花兩天才拍完。沒想到導演的調度能力超強，我們很快就完成了拍攝。」他還透露，因為拍攝現場離休息室較遠，為了節省時間，他就在現場的傘下睡著了「醒來的時候發現自己竟然流口水，真的太糗了！」

▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）

談到《愛的榮耀》的拍攝，傅子純表示「這部戲陪伴了我一年多，殺青後終於可以暫時先休息一下。接下來，計畫帶家人出去旅行，充飽電後投入下一部戲《好運來》的演出。」

▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）

《愛的榮耀》邁入完結篇，劇中愛嘉（吳婉君飾）恢復記憶，而瑞德（傅子純飾）骨癌已行將就木，2人的愛是否能圓滿，是觀眾關注的一大亮點；而大魔王江有禮（江俊翰飾）會用什麼方式奪走黃金，正義的一方會如何將他繩之以法，請劇迷拭目以待。

▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）