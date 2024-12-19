蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林日前出席活動鬆口表示，2025年春天將發行睽違6年的新專輯，並在18日上傳一支飛往洛杉磯錄音的影片。除了再度掀起外界的高度期待，格外讓粉絲不敢相信的是，這居然是她出道25年以來第一次搭乘頭等艙！

▲蔡依林近期第一次搭頭等艙。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林）



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畫面中，可以看到蔡依林搭機前享用了航空公司所提供的餐點，豐富選擇讓她眼睛為之一亮，還讓粉絲意外得知她在此之前完全沒吃過大亨堡，興奮地夾入熱狗、淋上調味醬。

▲蔡依林之前也沒吃過大亨堡。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林）



更讓歌迷意外的是，這也是蔡依林第一次搭乘頭等艙，連周圍的人都驚訝地說「真的假的？妳是國際巨星耶」，她仔細回想後透露，之前頂多坐到商務艙，原因是她認為自己搭頭等艙的話很浪費，「我都在睡覺。」

▲▼蔡依林擔心自己搭頭等艙很浪費。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林）



抵達洛杉磯後，蔡依林享用了早午餐、看展覽、逛超市、上聲樂老師的課和完成錄音的工作，生活忙碌且充實，「有覺得孩子要出來見面的那種興奮。」

▲蔡依林在洛杉磯的生活相當充實。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林）

關於2025年底是否有機會登上大巨蛋，蔡依林經紀人日前坦言：「這次新專輯跟演唱會是同步發想設計的，時程還在規劃中，有確認訊息會再跟大家報告。」