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親密戲演成打鬥戲！　韓寧頭撞張軒睿「差點叫救護車」直接NG

記者黃庠棻／台北報導

由張軒睿、韓寧、陳語安主演的都會愛情電視劇《不愛，愛》，描述現代人在「愛無能」世代中重新尋找學習愛人的能力，播出後大獲迴響，本週播出10、11集，志豪（張軒睿飾）幫助佳兒（韓寧飾）找到味覺，兩人感情度過種種考驗越發堅定，佳兒斷然拒絕與莫蕾（陳語安飾）發展超閨蜜關係，同時卸下心防與志豪在星空下解放身心的渴望、激烈滾草皮，互許終身。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

一場韓寧跟張軒睿的放閃日常，在製作完甜點的時候，兩人親密放閃。在拍這場戲之前，韓寧問導演意見「我在思考，這場戲一定要親吻嗎？」導演在旁仔細指導說「看妳的感覺啊！用額頭撞他的臉也可以啊！」張軒睿則在一旁自己加戲，詮釋出鼻子被韓寧的頭撞到，流出鼻血，還誇張喊出「叫救護車！救護車！」的模樣。

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▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

開拍之後，頑皮的韓寧竟然真的用頭撞張軒睿的臉，本來想要演出兩小無猜的甜蜜感，沒想到韓寧撞太大力，畫面上張軒睿皺著眉頭，非常痛苦，一點都不甜蜜，導致NG。

張軒睿看韓寧一臉愧疚，為化解現場氣氛即興唱出「我是鐵頭功，你是金剛腿。」意指韓寧有鐵頭功，笑翻眾人。後來這場戲，變成韓寧捧起張軒睿的臉霸氣一吻，導演才滿意喊卡。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

佳兒（韓寧飾）和志豪（張軒睿飾）的感情穩定之餘，也讓廖爸（伊正飾）非常滿意兒子的女友，有一場廖爸與佳兒敞開心胸長談的戲，是在一邊走山路一邊分享心情。

韓寧說「這是一場體力跟耐力的考驗，因為象山步道又陡又長，因為太喘了，都沒有什麼搭話，講出台詞時還要表現出很鎮定的樣子，真的是一大考驗。」老前輩伊正在一旁笑說「妳要懂得接話啊，因為講話可以偷偷換氣，趁機休息。」

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

兩個人在象山頂上完美的拍攝完這場戲後，韓寧開玩笑說「我真的很想直接滾下去比較快。」《不愛，愛》本週劇情高潮迭起，莫蕾被佳兒拒絕之後，迎來前夫的求婚。佳兒和志豪則在星空下浪漫滾草皮。《不愛，愛》每週日晚間8點在東森戲劇台連播兩集、LINE TV每週日晚上10點上架。

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張軒睿, 韓寧, 陳語安, 不愛，愛

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