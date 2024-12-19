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黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃小柔、Vicky日前上節目爆料某知名女星私下無禮佔位，引發外界揣測影射啦啦隊女神林襄、林穎樂，而爆料說法遭網友批評應該指出實名，避免無辜的人受牽連，她昨日（18）在社群網站PO文證實「佔位的人是林襄與穎樂」，且風波延燒期間，她的粉專大頭照變成黑白照。.

▲▼黃小柔大頭照換黑白。（圖／翻攝自臉書／黃小柔）

▲黃小柔粉專大頭照近日換黑白。（圖／翻攝自臉書／黃小柔）

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根據更新時間，黃小柔粉專17日換上黑白色調的照片，她首次擔任監製、編劇的直屏劇《網紅崛起》，除了限動分享工作照，粉專換上她工作照，但風格屬於黑白色調。而她18日公開回應「佔位的人是林襄與穎樂！」林襄透過經紀公司發聲明回應，並提及「在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求」。

▲▼黃小柔大頭照換黑白。（圖／翻攝自臉書／黃小柔）

▲黃小柔為新劇擔任編劇兼監製。（圖／翻攝自臉書／黃小柔）

黃小柔的社群網站持續受到留言攻擊，有人稱「通告藝人大多倚老賣老，也不指名道姓，靠影射他人騙通告費」、「佔位就佔位 去跟當事人講啊？都過多久了還要上節目提，講白了又是一個心機x，想蹭林襄流量，老藝人真恐怖最愛秋後算賬，搞後進心態」、「普悠瑪的監視器畫面不知能存多久」」。也有不少人力挺「支持你們勇敢說出來」、「只是把事實說出來而已…不畏懼的妳…支持」、「能理解為什麼沒有指名道姓 因為護航對方的人太多了，希望這件事能讓大家明白禮貌的重要」、「絕對相信妳！欣賞妳的勇敢！不用理會那些不實的留言」。

▲▼黃小柔大頭照換黑白。（圖／翻攝自臉書／黃小柔）

▲▼黃小柔大頭照換黑白。（圖／翻攝自臉書／黃小柔）

▲網友對黃小柔的留言反應兩極。（圖／翻攝自臉書／黃小柔）

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