艾薇27歲「變漂亮了」！　放閃2年男友吳霏…連媽媽也加入

記者蔡琛儀／台北報導

艾薇喜迎出道4年，今（19日）27歲生日當天首播她的自創曲〈不愛就不愛〉MV，就像她一路走來始終如一的初心，更不忘愛情中執著且率性的自我，並非任性地「不愛就不愛」，而是因為懂得更愛自己，所以勇敢的放下、決定不愛。

▲艾薇推出新歌〈不愛就不愛〉 。（圖／環球提供）

艾薇表示，「看回第一天出道的照片，我覺得我變漂亮了，哈！又一年了，今年感覺又更進步了一點，一樣的話告訴自己，繼續做好自己，繼續唱好自己，繼續努力，不驕傲，不氣餒！謝謝所有幫助我、愛我、陪伴我的大家。」而她昨天PO出在演出上唱新歌的畫面，男友吳霏搞笑留言：「太好聽不按讚對不起我的栽培。」艾薇也幽默tag媽媽：「媽咪有人要搶你的功勞。」艾薇媽媽則回：「哇，你好棒吶，那我不就要多謝你啦！」也明顯感受出吳霏相當融入艾薇的家庭。

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〈不愛就不愛〉MV裡艾薇化身搖滾女神，不時出現甩頭搖擺的動作，拍完後她笑著說：「很輕鬆的MV，我只要唱歌就好，不過回去我跟樂手們的脖子應該都會滿痛的。」

▲艾薇今天歡度27歲生日。（圖／環球提供）

這首歌也表達她對於成長的體悟，艾薇表示：「世界上一定會有人愛你、和不愛你，不愛你的人就算你做到滿分他還是不愛你，所以不要去為了不愛你的人盲目改變，而失去了自己，最重要的是要好好愛自己，跟不愛你的人說『不愛就不愛』！」