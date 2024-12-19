黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

記者潘慧中／綜合報導

林穎樂、林襄18日被黃小柔具名直指之前錄《綜藝玩很大》，搭普悠瑪號前往花蓮出外景時，「其中一位坐到Vicky姐的位置。」遭指控佔位後，林穎樂繼續分享合作貼文，直到19日才似乎鬆口了心情。

▲穎樂19日才鬆口心情「看一些快樂的事情」。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）



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被黃小柔指控佔位後，林穎樂第一時間在Instagram限時動態並沒有正面回應，而是上傳出席服飾活動的自拍畫面，接著還PO出上英文課的合作貼文，心情似乎不受影響。

▲▼穎樂第一時間都只有PO合作貼文。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）



直到19日上午，林穎樂才再度更新限動，轉發之前應援到一半、故意跑去嚇隊友Mika的影片，「看一些快樂的事情」，似乎想藉此轉換被部分網友攻擊的心情。

▲▼林襄和林穎樂其中一人被黃小柔指控佔了Vicky的位置。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki、huang_roro、ninalin1231）



事實上，林穎樂16日出席活動時曾解釋，當時錄影過程中並無感受到不妥，和Vicky、黃小柔私下相處融洽，事後還收到Vicky的私訊表示很開心認識可愛的妹妹們，「IG也有互相標註、留言，相處很愉快！」