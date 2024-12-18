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〈孤獨的總和〉點閱破2700萬　吳汶芳曝創作內幕：成長期不被理解

記者蔡琛儀／台北報導

由中華音樂人交流協會主辦的「2024年第三屆校園創作菁英獎」16日在北流卡夫卡頒獎典禮圓滿落幕。評審團由丁曉雯、薛忠銘、陳艾玲、鍾成虎、吳易緯等人組成，吳汶芳更出席了5場講唱會，深入校園與學子交流。

▲▼吳汶芳出席第三屆校園菁英獎巡迴講唱會。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲吳汶芳出席第三屆校園菁英獎巡迴講唱會。（圖／中華音樂人交流協會提供）

吳汶芳選唱〈孤獨的總和〉和新歌〈你說呢〉，她表示〈孤獨的總和〉是自己成長期不被理解，以及正式有發片機會被更多人聽見的開始，「所以透過這首歌和同學分享當時我的心境，以及我從來沒想過放棄，而是不斷產出的歷程。」

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而新歌〈你說呢〉則是一個搭劇很好的例子，「透過這首歌和同學分享我和〈小幸運〉金曲製造機JerryC 、還有寫過許多天王天后歌詞的吳易緯，共同創作的火花。」吳汶芳也分享近況，表示今年耶誕節會待在家，「抱著我的貓咪耍廢整天，或是把我塵封很久的手風琴拿出來練習，彈奏一些聖誕歌曲吧。」也開心接到尾牙場演出，更宣布一月份會在台北國際會議中心以及新竹唱歌給大家聽。

中華音樂人交流協會會長丁曉雯表示，第3屆校園創作菁英獎共舉薦了8個作品，更發掘了多位有潛力的優秀唱作人，經評審聯名舉薦之作品，其詞曲創作人將獲頒獎座，以及詞曲創作之獎學金新台幣兩萬元，其目的是為了延續校園民歌時期「唱自己的歌」運動，更鼓勵華語流行音樂之原創精神，藉機發掘有潛力的新生代創作人。

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