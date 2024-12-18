《愛的榮耀》迎結局…爆破大場面來了　反派江俊翰演到要看身心科

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》即將進入精彩大結局，劇組日前特地打造爆破大場面，眾演員江俊翰、吳婉君、傅子純、何豪傑、洪毛、顏曉筠、洪浩竣齊聚一堂，共同迎接戲劇高潮。

▲《愛的榮耀》外景拍攝，左起洪毛、顏曉筠、吳婉君、何豪傑、江俊翰、洪浩竣。（圖／民視提供）

劇中飾演反派大魔王的江俊翰坦言，自己也沒想到角色會有如此大的轉變「從詐騙首腦變成7歲的江有禮，再到現在露出馬腳的狀態，簡直是演了一部戲中戲！」江俊翰笑說「我對這個角色又愛又恨，殺青後我決定要看身心科，好好調適一下。」

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▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）

而飾演女主角的吳婉君則透露，為了戲劇效果，她多次挑戰危險戲份，坦言「這次的爆破戲真的讓我印象深刻，尤其是和傅子純合作默契十足，我們會互相提醒要注意安全。」她也呼籲觀眾「遇到火災一定要先確保自身安全，千萬不要像戲裡的愛嘉一樣衝動。」

▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）

傅子純則笑稱自己和火特別有緣「這部戲已經第三次進火場了，這次還遇到寒流，又冷又熱的體驗很特別。」表示，劇組的安全措施非常完善，讓演員可以專心投入演出。

▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）

洪毛、顏曉筠跟洪浩竣也分享了拍攝過程中的點滴，以及對角色的深刻情感。洪毛表示「我很喜歡這個角色，他雖然講話大聲，但內心非常善良，只是最後沒有把姊姊看好，只能看著她深陷火場。」顏曉筠則說「這場戲感受深刻，因為好多事件都被點破，但怕多說會劇透，請大家鎖定電視，就知道為什麼她會又哭又心碎」；洪浩竣則說：「這次的8點檔拍攝經驗讓他成長很多，也對演戲有了更深的體悟。」

▲《愛的榮耀》即將迎來大結局。（圖／民視提供）