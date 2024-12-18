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《新白娘子》趙雅芝驚喜同框葉童！　「貼臉合影」勾網32年回憶殺

記者顧齊祐／綜合報導

70歲香港女星趙雅芝出道近50年，以《倚天屠龍記》、《新白娘子傳奇》等劇走紅，因為氣質脫俗，還曾被封為「古裝第一美人」。近日她出席時尚雜誌活動，驚喜同框了《新白娘子傳奇》的搭檔葉童，勾起了網友無數回憶，讓粉絲們相當驚喜。

▲趙雅芝、葉童飾演的《新白娘子傳奇》是許多劇迷心中無法超越的經典。（圖／翻攝自網路）

▲趙雅芝、葉童飾演的《新白娘子傳奇》是許多劇迷心中無法超越的經典。（圖／翻攝自網路）

時尚雜誌《Marie Clairer》中國版近日舉行了盛典活動，邀請了眾多明星到場，包含了劉詩詩、楊冪、劉亦菲、楊紫等當紅女星，而其中最讓人驚喜的就是《新白娘子傳奇》中的「白娘子」趙雅芝和「許仙」葉童。

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▲趙雅芝同框《新白娘子傳奇》的搭檔葉童。（圖／翻攝自微博／嘉人）

▲趙雅芝同框《新白娘子傳奇》的搭檔葉童。（圖／翻攝自微博／嘉人）

活動當天，61歲的葉童以一頭俐落的極短髮亮相，搭配西裝襯衫和皮衣，並以深邃的眼妝展現帥氣風範。而趙雅芝則紮起頭髮，穿著直條紋襯衫搭配吊帶長裙，外加毛絨外套，整個人散發出高雅氣質。兩人一同現身，瞬間勾起了無數觀眾的懷舊情懷，讓人彷彿回到32年前那段美好的時光。

▲趙雅芝、葉童出場，瞬間勾起無數回憶。（圖／翻攝自微博／嘉人）

▲趙雅芝、葉童出場，瞬間勾起無數回憶。（圖／翻攝自微博／嘉人）

趙雅芝與葉童同框畫面曝光後，立刻引發網友暴動，紛紛留言表示「芝童就是最般配的」、「太絕了，這對Cp太強悍了」、「30多年兩個人還這麼好」、「經典永遠值得回味」、「一位七十，一位六十，這是什麼不老神蹟」、「誰懂這一幕的含金量」。

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新白娘子傳奇, 趙雅芝, 葉童

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