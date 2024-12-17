2025年「小心漏財」3星座公開！雙子遭小人中傷失算　第1名損財連連

記者劉宛欣／綜合報導

2024年即將迎來尾聲，不少人抓緊時間找命理專家算流年，想要知道2025年的運勢會如何，星座專家艾菲爾日前也在《命運好好玩》節目上，分享2025年必須「小心漏財的風險」的3個星座，需參考太陽、上升星座。

第三名天蠍座：健康疲勞、出遊意外

2025年的天蠍座必須注意健康上的損害，以及出遊時也需多加小心。其中健康的勞損是指可能會因為身體出現病痛，而需要到醫院就醫，這些看病、吃藥的費用，導致些許的破財現象，另一方面，在2025年出遊時，一定要小心出遊途中發生的意外事件。

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▲第三名天蠍座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

第二名雙子座：頻頻失算、小人中傷

2025年雙子座的「漏財」是跟頻頻失算有關，可能會陷入接二連三出錯的情況裡面，還要小心有小人暗害的問題，不過是屬於「防不勝防」的狀況，艾菲爾對此建議雙子座在新的一年，可以去安一下太歲，可能有助於情況改善。

▲第二名雙子座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

第一名摩羯座：投資失利、損財連連

摩羯座在2025年進行投資時必須特別小心，尤其是不懂的投資標的，不要輕易地把錢放進去，不論是加密貨幣、境外投資案、共同合夥、合股等等，千萬別上當。

▲第一名摩羯座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）