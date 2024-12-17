王大陸離職前突變熱情又專業　楊祐寧忍不住淚如雨下

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》歡送王大陸又迎接敖犬，楊祐寧笑說：「一則以喜，一則以憂！」究竟喜的是敖犬的到來？還是王大陸的離開？

▲王大陸(左)歡送宴。（圖／泰坦星文創）

《艾嘉食堂》迎來王大陸最後的上班日，王大陸不只用英文向客人推銷自己做的提拉米蘇，也向路過的遊客熱情招呼，讓楊祐寧氣到從廚房衝出來想揍他，「最後一天你終於會講話了？」他在交接外場工作給敖犬的過程中，也展現在之前看不到的各種細節：切檸檬的時候如何安全用刀、提醒注意器具衛生、催促留意上菜時間，原來之前經理楊祐寧教他的，他都有學起來，只是被天然CHILL的個性掩蓋了，讓楊祐寧忍不住說自己看到王大陸這樣專業：「我老淚都要出來了。」

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▲王大陸歡送宴上大夥依依不捨。（圖／泰坦星文創）

前來交接的敖犬似乎也是一個無法讓人省心的角色，雖然他顯得認真又敬業，但各種少一根筋，總讓旁人看得捏一把冷汗，天然CHILL的王大陸交接給少一根筋的敖犬，過程超爆笑，主廚張艾嘉也看不下去：「如果我在外場就把他們給罵死。」敖犬還自爆20歲在拉麵店打工，腳滑跌倒把整碗拉麵灑在客人身上，當天就被辭退。超ㄎㄧㄤ的敖犬是否會讓《艾嘉食堂》面臨大危機？

▲敖犬準備接棒。（圖／泰坦星文創）

結束王大陸最後一天在《艾嘉食堂》的工作，他們依依不捨的離開食堂，回到宿舍映入眼簾的是製作單位精心準備的歡送宴，楊祐寧和王大陸特地回房換上張艾嘉之前送上的鳳梨上衣，因為尺寸不合非常貼身，兩人顯得害羞又搞笑。王大陸發表感性的致詞，感謝大家這幾天的相處，不料辛苦工作兩週，第一次能輕鬆吃好料的楊祐寧和柯佳嬿竟只光顧著吃。

張艾嘉則給予王大陸「特別的地位」，表示以前王大陸是自己兒子的好朋友，但現在王大陸已經是自己的好朋友了，楊祐寧則笑說以後張姐的兒子就要叫王大陸「Uncle」，一席「翻轉階級」的言論笑翻眾人。歡樂的氣氛之下，一直對前輩們非常敬重的王大陸，也豁出去放飛自我，除了使喚店經理楊祐寧：「你酒倒一倒就可以下去了。」還大膽把香檳噴在主廚張艾嘉身上，氣氛嗨到最高點。