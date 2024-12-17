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學霸組合「 彤溫岑二重唱」回母校　挖10年前信「第一句話就哭了」

記者吳睿慈／台北報導

學霸組合「 彤溫岑二重唱」2024年繳出漂亮成績單，她們展開巡演表演「尋找同溫層，客家音樂巡迴演唱會」，在全台10場「客流感」校園演唱會與莘莘學子交流、表演，更升級為「客流感」演唱會主持人，成長迅速。彤溫岑表示，「這回是首度圍繞彤溫岑打造的校園巡演活動，非常緊張、著急，深怕搞砸一切。」由於是兩姐妹第一次舉辦，完全親力親為，之前沒有辦活動的經驗，所以在幕後的部分，完全不知道任何細節、溝通方式、專業術語等等，還好最後都迎刃而解。

▲▼學霸組合「彤溫岑二重唱」亦岑、亦彤回母校。（圖／好樣的樂團提供）

▲學霸組合「彤溫岑二重唱」亦岑、亦彤唱回母校。（圖／好樣的樂團提供）

「尋找同溫層，客家音樂巡迴演唱會」分別為在關西國小、寶石國小、竹東國小和博愛國小開唱，其中關西國小和博愛國小都是彤溫岑二重唱的母校，她們回到母校開唱別有意義，還遇到許多仍在職的老師，兩人直呼「尤其是學校主任，她的威嚴感或令人喜愛尊敬的感覺，我們都感到好熟悉也好難忘。」

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▲▼學霸組合「彤溫岑二重唱」亦岑、亦彤回母校。（圖／好樣的樂團提供）

▲亦岑、亦彤2024年展開巡演「尋找同溫層，客家音樂巡迴演唱會」。（圖／好樣的樂團提供）

她們當時曾在博愛國小埋下「時光膠囊」，是否有重溫10年前寄給自己的信？奕彤的信雖然因土壤濕度破掉了，但她依稀記得幾句話，驚訝表示「現在想起都會雞皮疙瘩欸。」奕岑則說：「我是拿到信件時，打開後看到第一句眼淚就在眼眶打轉了，沒想到10年前的自己會預知未來，完全就是在和現今的自己對話和互相鼓勵，看完感動到不行！」

▲▼學霸組合「彤溫岑二重唱」亦岑、亦彤回母校。（圖／好樣的樂團提供）

▲▼亦岑、亦彤挖出當年的信，第一句話就讓她哭了。（圖／好樣的樂團提供）

▲▼學霸組合「彤溫岑二重唱」亦岑、亦彤唱回母校。（圖／好樣的樂團提供）

提到2025年的工作計劃，彤溫岑二重唱表示2024踏出舒適圈的清單都已做到，覺得相當興奮，兩人努力經營IG，不論是短片內容，還是《尋找同溫層》校園演唱活動都有順利完成。兩人也希望粉絲可以持續關注，給予大大支持，預計在2025年或2026年舉辦專場演出，並發行發新歌。

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彤溫岑二重唱, 亦岑, 亦彤

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