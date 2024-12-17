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拍《繁花》懷疑王家衛執導不合理！辛芷蕾「隔一個多月」才又出現

記者黃庠棻／台北報導

辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌發展一段曖昧情，她坦言拍攝時不太知道人物脈絡關係，拍完後看劇才知道原來演了這樣一個角色。有場戲王家衛導演要她走去陽台與胡歌說話，但她懷疑這樣不合理，那次之後一個多月才又看到導演。這讓辛芷蕾很自責，認為拍戲應該要互相信任，而不是互相對抗。

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

王家衛在看了辛芷蕾演出的《綉春刀2:修羅戰場》後，才找對方來聊聊。聊完後，辛芷蕾認為自己應該不會獲得至真園老闆這角色，所以在王家衛面前介紹自己大概半小時就說要走，讓王家衛有點錯愕。辛芷蕾說，她拍攝劇中的「李李」其實有點茫然，不知道導演要的是什麼，不停嘗試不同版本的演出，後來她才知道原來導演要她做自己。

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

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▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

這三年中，辛芷蕾還去拍了場獨角戲的舞台劇，導演聽到她說一個人要撐二小時，還說她真是「太狠」；演完後再回來演《繁花》，王家衛說現在的妳才是真的李李，因為念台詞的聲線已經改變，之前被導演說她念台詞聲線太上揚。

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

不僅如此，辛芷蕾自曝拍《繁花》雖然穿了很多華服、高跟鞋，但沒一天舒服的，每天都是全妝上場，不停地拍攝走路、回頭的戲，她說回頭到背都抽筋了，光是走路還得重新學習走法，辛芷蕾形容自己必須在極度不自然的情況下拍攝，真的很有挑戰。

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

有場戲，辛芷蕾與胡歌在飯桌上說話，導演要她從飯桌移到陽台去，她反問導演為何要移，導演說因為那邊的光比較好看；但她認為移過去不合理，導演要她自己想辦法解決；後來那場戲她太糾結，導演拍累了就要他們自己拍，她大概隔了一個多月才又見到導演。她後來反省自己不該這樣質疑導演，應該要信任導演才能把戲拍得更好。

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

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