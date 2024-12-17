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網紅Sandra超狂經歷曝「曾參加《超偶》」！　開金口獻唱自認想當媽

記者孟育民／台北報導

小公視頻道開台強力企劃《為寶貝唱一首歌》愛唱歌系列，第3首歌邀來人氣爆棚的英文老師Sandra獻唱〈Make A Wish〉。初獲邀約的Sandra有點受寵若驚，但由於自己常和小孩玩在一起，讓她燃起熱情，「想為我人生中跟我很親近的寶貝唱一首歌」的慾望，且歌曲也十分貼近她想當媽媽的心情，因此沒有考慮太久就答應參與計畫。

▲▼阿舍（左起）、Sandra和黃韻玲3個人聯手，為〈Make A Wish〉增色不少 。（圖／小公視提供）

▲阿舍（左起）、Sandra和黃韻玲3個人聯手，為〈Make A Wish〉增色不少 。（圖／小公視提供）

Sandra現在不只是人妻，也身兼電視與累計破億點擊Youtube節目主持人、樂團主唱、英文教師等多重身份，多才多藝的她過去曾任教職、翻譯、政府部長級口譯官以及台北流行音樂中心發言人，更曾以踢館者身份參加《超級偶像5》選秀，最後以第八名落敗。

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▲▼阿舍（左起）、Sandra和黃韻玲3個人聯手，為〈Make A Wish〉增色不少 。（圖／小公視提供）

▲Sandra多才多藝，也有一副好歌喉。（圖／小公視提供）

由於Sandra曾經在北流跟音樂總監黃韻玲共事3年，這次首度讓黃韻玲為她製作音樂，開玩笑說：「小玲老師常在KTV聽到我破音，對我的聲音應該是相當了解，一定可以在我的聲音裡找到很好的頻率！」音樂總監黃韻玲對於這次要和Sandra有音樂上的合作也非常期待，雙方有著革命情感，累積了相當的默契，可說是一拍即合。

▲▼阿舍（左起）、Sandra和黃韻玲3個人聯手，為〈Make A Wish〉增色不少 。（圖／小公視提供）

▲▼Sandra錄音過程相當順利 。（圖／小公視提供）

▲▼阿舍（左起）、Sandra和黃韻玲3個人聯手，為〈Make A Wish〉增色不少 。（圖／小公視提供）

進入錄音階段時，音樂總監黃韻玲向Sandra提議，邀請她常掛在嘴邊的那些親戚孩子們邀來一起錄製歌曲。錄音當天，在Sandra號召之下，5位小朋友熱情響應，每位小朋友都超有主見，鬧哄哄地差點把錄音室給掀了，大家一戴上耳機都非常有架式，唱得投入還很有模有樣，連Rap都可以駕馭。Sandra看著成品的孵化，希望讓所有聽到這首歌的大小朋友都能感受到歌詞意境，期待「在魔法之地一定可以讓願望都成真」！

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Sandra, 網紅, 為寶貝唱一首歌, Make A Wish

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