記者張筱涵／綜合報導

香港藝人兼王氏港建股東王賢誌近日因破產申請成為焦點。根據法庭文件顯示，王賢誌已親自向高等法院提交破產申請，案件排定於2025年1月21日進行聆訊，而他也在16日正式對外回應。

▲王賢誌出身豪門。（圖／翻攝自Instagram／mrvinciwong）



綜合港媒報導，王賢誌今年10月曾將3245萬股王氏港建股份饋贈他人，持股比例降至28.9%，同年11月5日更以個人原因辭去執行董事一職，持股進一步降至28.5%。而就在12月13日，王賢誌辭任嘉濤控股獨立非執董，稱希望將更多時間投放於其他業務。

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面對外界對破產申請的關注，王賢誌於16日透過社交平台發文回應，坦承這是經過深思熟慮後的艱難決定：「謝謝大家的問候訊息，抱歉令大家擔心了。這是我經過慎重考慮及徵詢多方意見後作出的決定。」

王賢誌進一步表示，案件已進入法律程序，因此不便提供更多的回應，也希望外界給予他更多時間與空間去處理相關事宜：「如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子，不過對於未來，我必定不會放棄，繼續積極及堅強面對！謝謝！」

▲王賢誌回應。（圖／翻攝自Instagram／mrvinciwong）



王賢誌不僅是王氏港建創辦人王華湘的孫子，過去亦曾擔任東華三院主席，同時活躍於演藝圈，今年更投資全新男男戀愛綜藝節目《Boyscation Too》，展現多元化的事業發展。