JUDY許願跟劉以豪許光漢三角戀　温昇豪澆冷水：比較適合演消婆

記者葉文正／台北報導

《廚師的迫降：客家廚房》主要成員温昇豪、江宏傑與網紅JUDY今天為節目持續宣傳，三人並獻出在節目的梅干肉改良漢堡，客家好滋味受到讚賞。不過網紅JUDY被問到想要跟誰拍戲，她捨棄身旁兩位帥哥，反而說想要跟許光漢與劉以豪同時談戀愛，孰料温昇豪澆冷水，認為JUDY比較適合演消婆，讓大夥哈哈大笑。

▲JUDY(左)平常拍YT影片就常常搞笑。（圖／翻攝韓國女生JUDY）

温昇豪提到當初推梅干菜漢堡的原意，透露做漢堡想說要有中西合璧，也要推客家菜，主廚元日很會做菜，跟我們原本感覺有差異，主廚很有經驗，裡面東西是不一樣的，例如客家小炒就跟別地方不太一樣。

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▲ 客家電視台《廚師的迫降：客家廚房》記者會，江宏傑(左起),Judy,溫昇豪。（圖／記者黃克翔攝）

不過温昇豪跟元日主廚的激烈互動，讓JUDY嚇到，JUDY透露：「他們很激動，我想拉開，而且我想到，如果打到我就可以上新聞，差點把手機拿出來錄。」江宏傑也爆料，JUDY還裝忙，感覺外面很歡樂，温昇豪則解釋他跟主廚互動很激動是因為要激將法，而且第二季希望去韓國拍攝，目前正在洽談中。

▲JUDY熱愛泡湯。（圖／翻攝韓國女生JUDY）

JUDY也提到，觀眾對節目評價很好，也自豪買菜經驗不錯：「我很專業，很會殺價，去菜市場都會要阿姨算便宜一點，老闆也會問我，說要不要喝高粱，給我便宜的價格，節目可以喝我會喝。也說58度小瓶高粱可以喝掉半瓶，也習慣一個人喝酒，一個人吃飯，喜歡寂寞的感覺，會直接睡著，小時候爸媽就給我喝，每周一到兩次喝半瓶。JUDY被問想要跟誰拍戲，她則害羞說：「我喜歡劉以豪跟許光漢，如果可以同時告白會很開心，選兩個可以嗎？」竟是沒有考慮到身邊的温昇豪與江宏傑。

▲JUDY(左)許願跟許光漢拍戲。（圖／翻攝韓國女生JUDY）