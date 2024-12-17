《悲慘世界》40周年音樂會連唱52場　他曝：期待聽到台灣人民歌唱

記者黃庠棻／台北報導

百老匯音樂劇《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演，即將於明年6月來台的消息公開後，在網路上掀起熱烈討論，主辦單位特別說明，這次40周年紀念版音樂會是由製作人卡麥隆麥金塔許（Cameron Mackintosh）唯一授權製作。

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

此作融入倫敦西區《悲慘世界》音樂劇及10周年與25周年的音樂會形式，打造出廣泛讚譽的40周年紀念音樂會版本；更承襲2020年12月於英國倫敦皇后劇院「《悲慘世界》音樂會」（LES MISÉRABLES THE STAGED CONCERT）的精髓。

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票房席捲倫敦西區，演出超過200場次，大獲劇評與劇迷熱烈好評；製作人卡麥隆麥金塔許非常希望能將這樣偉大的作品帶到世界的各個角落，2024年正式啟動《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演，史詩級經典鉅作將再度震撼全球。

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）



製作人卡麥隆麥金塔許特別表示「我曾製作的百老匯四大音樂劇《歌劇魅影》、《貓》、《西貢小姐》在台灣演出都獲得熱烈迴響，而《悲慘世界》音樂劇因為製作的困難度很高，仍未能將音樂劇《悲慘世界》帶到台灣。2025終於能首次將《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演帶到台灣，並前往台北與高雄演出。本次世界巡演已於2024年9月在貝爾法斯特展開，演出票券幾乎售罄。我非常期待在台灣聽到人民在歌唱！」



《悲慘世界》40周年紀念版音樂會已於倫敦揭開序幕，演出迴響熱烈，將陸續前往超過15個地區，包括台灣（台北、高雄） 、英國、盧森堡、義大利（米蘭、的里雅斯特）、丹麥、挪威、瑞士（蘇黎世、日內瓦）、瑞典、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、澳洲，以及中國、日本。

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

40周年紀念版音樂會也是目前倫敦西區音樂劇版以外，在全世界唯一授權全本演出的音樂會製作，世界巡演中呈現的版本有巨蛋體育館形式（Arena）及劇場（Stage）的兩種版本，主辦單位寬宏藝術表示「目前在歐洲巡演大都是在巨蛋體育館形式（Arena）的場地，亞洲偏好選擇劇場（Stage），而台灣站考慮到座位舒適度及劇場舞台溫暖度，特別選擇劇場（Stage）的形式，前進台北國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院演出，希望讓觀眾以更接近音樂劇的演出空間欣賞音樂會版本，帶給大家最震撼的視聽饗宴」。

這次音樂會版本也將融合氣勢磅礡的現場樂團，精緻的場景佈景和炫目的燈光效果，並由英國原班製作精心選角，超過110位演員、樂手及幕後團隊，演員亦將穿著與全本音樂劇相同且考究的服裝，帶來完整曲目重現經典，彷彿穿梭於十九世紀法國歷史洪流之中。

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）



音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演正式啟售時間為12月18日(三)下午1點30分，台北場次購票請洽OPENTIX，高雄場次購票請洽寬宏售票kham.com.tw、客服專線07-7809900。