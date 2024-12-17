ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《悲慘世界》40周年音樂會連唱52場　他曝：期待聽到台灣人民歌唱

記者黃庠棻／台北報導

百老匯音樂劇《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演，即將於明年6月來台的消息公開後，在網路上掀起熱烈討論，主辦單位特別說明，這次40周年紀念版音樂會是由製作人卡麥隆麥金塔許（Cameron Mackintosh）唯一授權製作。

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

此作融入倫敦西區《悲慘世界》音樂劇及10周年與25周年的音樂會形式，打造出廣泛讚譽的40周年紀念音樂會版本；更承襲2020年12月於英國倫敦皇后劇院「《悲慘世界》音樂會」（LES MISÉRABLES THE STAGED CONCERT）的精髓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

票房席捲倫敦西區，演出超過200場次，大獲劇評與劇迷熱烈好評；製作人卡麥隆麥金塔許非常希望能將這樣偉大的作品帶到世界的各個角落，2024年正式啟動《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演，史詩級經典鉅作將再度震撼全球。

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

製作人卡麥隆麥金塔許特別表示「我曾製作的百老匯四大音樂劇《歌劇魅影》、《貓》、《西貢小姐》在台灣演出都獲得熱烈迴響，而《悲慘世界》音樂劇因為製作的困難度很高，仍未能將音樂劇《悲慘世界》帶到台灣。2025終於能首次將《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演帶到台灣，並前往台北與高雄演出。本次世界巡演已於2024年9月在貝爾法斯特展開，演出票券幾乎售罄。我非常期待在台灣聽到人民在歌唱！」

《悲慘世界》40周年紀念版音樂會已於倫敦揭開序幕，演出迴響熱烈，將陸續前往超過15個地區，包括台灣（台北、高雄） 、英國、盧森堡、義大利（米蘭、的里雅斯特）、丹麥、挪威、瑞士（蘇黎世、日內瓦）、瑞典、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、澳洲，以及中國、日本。

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

40周年紀念版音樂會也是目前倫敦西區音樂劇版以外，在全世界唯一授權全本演出的音樂會製作，世界巡演中呈現的版本有巨蛋體育館形式（Arena）及劇場（Stage）的兩種版本，主辦單位寬宏藝術表示「目前在歐洲巡演大都是在巨蛋體育館形式（Arena）的場地，亞洲偏好選擇劇場（Stage），而台灣站考慮到座位舒適度及劇場舞台溫暖度，特別選擇劇場（Stage）的形式，前進台北國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院演出，希望讓觀眾以更接近音樂劇的演出空間欣賞音樂會版本，帶給大家最震撼的視聽饗宴」。

這次音樂會版本也將融合氣勢磅礡的現場樂團，精緻的場景佈景和炫目的燈光效果，並由英國原班製作精心選角，超過110位演員、樂手及幕後團隊，演員亦將穿著與全本音樂劇相同且考究的服裝，帶來完整曲目重現經典，彷彿穿梭於十九世紀法國歷史洪流之中。

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演正式啟售時間為12月18日(三)下午1點30分，台北場次購票請洽OPENTIX，高雄場次購票請洽寬宏售票kham.com.tw、客服專線07-7809900。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

推薦閱讀

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

悲慘世界

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 全聯《魷魚遊戲》限時攤位信義區登場！12款獨家周邊免積分入手
  2. 李珠珢54秒「洶湧片段」瘋傳！粉絲大愛：肉肉的超可愛
  3. 張若凡認了感情內耗！　蕭秉治打造「崩潰情歌」反差萌曝光
  4. JUDY許願跟劉以豪許光漢三角戀　温昇豪澆冷水：比較適合演消婆
  5. 電視劇翻拍「第一碎屍懸案」捏造婚外情　家屬痛喊告：是侮辱！
  6. 瑀熙北漂看房「20坪竟要4000萬」！　驚呆：嚇死我這個台南人
  7. 學霸組合「 彤溫岑二重唱」回母校　挖10年前信「第一句話就哭了」
  8. 王祖賢、齊秦分手內幕曝！　1句話「斬斷17年感情」飛加拿大隱居
  9. 《悲慘世界》40周年音樂會連唱52場　他曝：期待聽到台灣人民歌唱
  10. 中華隊奪12強冠軍「確定翻拍電影」　郭俊麟一聽前隊友曹佑寧笑了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366