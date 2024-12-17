王祖賢、齊秦分手內幕曝！　1句話「斬斷17年感情」飛加拿大隱居

記者劉宛欣／綜合報導

女星王祖賢靠著《倩女幽魂》聶小倩一角紅遍亞洲，在演藝巔峰時與歌手齊秦展開一段轟轟烈烈的戀情，兩人分分合合一度論及婚嫁。然而，最終因齊秦爆出「私生子」風波，讓王祖賢選擇結束這段感情，並遠赴加拿大過著隱居生活，當時她更曾說出：「沒有關係，我不需要結婚，我此生寥寥。」

▲王祖賢、齊秦戀情當年轟動演藝圈。（圖／翻攝自微博）



資深媒體人許聖梅在節目《命運好好玩》中透露，王祖賢在《倩女幽魂》後事業扶搖直上，將重心轉往香港，卻也因此捲入複雜的環境。許聖梅指出「當年在香港，越賺錢就會遇到很多黑道的問題」，王祖賢也因此與富商林建岳結識，對方為她解決不少麻煩。然而，這段關係卻讓王祖賢背上「小三」罵名，林建岳的母親更公開怒罵她，形象重挫。

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▲王祖賢、齊秦戀情當年轟動演藝圈。（圖／翻攝自微博）



之後，受傷的王祖賢重新聯絡齊秦，兩人舊情復燃，甚至計畫遠赴西藏，請大寶法王證婚，無奈大寶法王行程繁忙，未能成行。

豈料，王祖賢、齊秦舊情復燃不久後，齊秦的前女友突然帶著「私生子」指控齊秦棄養，讓王祖賢最終選擇離開。她沒有直接提出與齊秦分手，而是表示想去加拿大讀書，獲得齊秦同意後便悄悄離開，從此未再回到台灣。如今，王祖賢已隱居加拿大過著修行的生活，過去她曾感慨說道：「我不需要結婚，我此生寥寥。」