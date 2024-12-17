張若凡認了感情內耗！　蕭秉治打造「崩潰情歌」反差萌曝光

記者吳睿慈／台北報導

張若凡（Rylee）2024年舉手發問情歌系列持續連載中，第三波全新單曲〈如果你還愛著他〉已於17日正式上線。歌曲找來「破億神曲製造機」蕭秉治打造，以選擇痛苦症的最高級「如果」來談論愛情，歌曲讓她頗有感觸，認了「過去在感情也曾感到內耗」。

▲張若凡第三波單曲〈如果你還愛著他〉由蕭秉治打造。（圖／索尼音樂提供）



張若凡第三波單曲〈如果你還愛著他〉，用選擇痛苦症最常說的「如果」為題，以溫柔的抒情曲風且直球式歌詞，打醒每個深陷其中的戀愛腦，用理智告訴大家不要再為一段無法回報的感情而傷害自己，同時傳達疼惜感，希望歌迷不要再為不值得的人流淚與付出。

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〈如果你還愛著他〉由蕭秉治作詞曲，他很喜歡這首歌，也曾在演唱會上脫口而出：「我幫張若凡寫了一首新歌，敬請期待！」讓張若凡非常驚喜。

張若凡分享：「過去在感情也曾感到內耗，甚至因為不成熟的過度干涉彼此，讓在感情裡的我們都覺得自由。」與蕭秉治合作過程中，張若凡的印象是：「對他的印象是他超級害羞，卻能感受對他的溫暖及認真；很希望能再有下一次的合作，一開始看他的臉還以為他很兇。」期待日後有機會能有更深入的合作。

▲張若凡認了過去感情曾內耗。（圖／索尼音樂提供）



隨著單曲〈如果你還愛著他〉推出，張若凡無私分享感情世界，坦言曾經遭遇過幾次內耗的感情，她說道：「過度干涉彼此的自由是一件很需要互相理解的事情，如果彼此都能接受，有那份愛就更簡單的可以繼續走。我印象中的段感情就是可能不成熟的情緒，因此也讓對方超過那份底線讓我失去自由時，我以為那是愛。」提到當感情遇到挫折時，她選擇將情愛拋諸腦後，反而是想著宇宙、世界無限大，把一切當成體驗，不讓自己陷入旋渦失去原本該有的平靜，所以會選擇看宇宙類型、外星人等等的影片，讓身邊人都直呼她面對情傷「佛系又超脫」！