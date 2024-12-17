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電視劇翻拍「第一碎屍懸案」捏造婚外情　家屬痛喊告：是侮辱！

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸知名演員張譯進入影視圈18年，演出過許多經典作品，曾獲得多次視帝、影帝獎項肯定。他在去年的懸疑電視劇《他是誰》中，飾演追查連環殺人案的刑警，怎料，17日有網友特別留言向他喊話，表示劇中真實案件的家屬因無授權改編而相當痛苦，希望張譯能幫忙主持公道。

外送用▲▼電視劇翻拍「第一碎屍懸案」捏造婚外情　家屬痛喊告：是侮辱！（圖／翻攝自微博／電視劇他是誰）

▲張譯主演的電視劇《他是誰》劇情包含真實案件改編。（圖／翻攝自微博／電視劇他是誰）

「南大碎屍案」受害者刁愛青的姐夫17日透露，刁愛青的父親近期再次住院，姐姐的憂鬱症也越來越嚴重，「我們全家老弱病殘，活下去的唯一希望就是希望愛青的案子可以早日破案。同時，我們全家活著每時每刻又都希望可以徹底遺忘這個被稱為『中國第一的懸案』。」然而，電視劇《他是誰》的熱播，讓他們的傷痛再次被揭開，「給我們這個傷痕累累的家庭帶來了最致命的傷害。」

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刁愛青的姐夫指出，《他是誰》其中一條故事主線「醫學院碎屍案」，與南大碎屍案高度相似，不僅案發時間、被害人名字幾乎雷同，甚至連兇手的作案手法也被照搬。更讓家屬無法接受的是，劇中虛構了死者「余愛芹」的婚外情情節，這些毫無根據的編造讓家屬感到極度侮辱。

▲▼電視劇翻拍「第一碎屍懸案」捏造婚外情　家屬痛喊告：是侮辱！（圖／翻攝自微博／電視劇他是誰）

▲《他是誰》中的「余愛芹碎屍案」細節與南大碎屍案雷同。（圖／翻攝自微博／電視劇他是誰）

刁愛青的姐夫表示，他們在去年已經委託律師，在北京海淀區人民法院起訴了電視劇的出品方，然而出品方在調解過程中一直拖延時間，僅願意刪除「刁愛青和筆友出軌」的相關內容，並不願意公開道歉，「這一點真的讓我們全家無法接受。」

文章中還提到，張譯作為知名演員，或許只是按照劇本演繹角色，但他的表演無疑加深了家屬對那段痛苦回憶的印象。刁愛青的姐夫為此懇請張譯以正義之士的身份，站出來為他們發聲，並要求出品方正視錯誤，停止對逝者的惡意消費，並承擔應有的法律責任，「這不僅僅是對我們親屬的尊重，更是對整個社會公平正義的一份堅守。」

最後，家屬希望張譯能夠利用自己的影響力，呼籲更多人關注此事，為他們主持公道，並希望張譯在未來的演藝生涯中，更加謹慎地選擇劇本和角色，避免再次觸碰類似敏感話題，給不幸家庭帶來不必要的傷痛。家屬強調，對逝者的懷念與尊重是永恆的，任何試圖利用逝者進行惡意消費的行為都是不道德、不可接受的，「我們再次要求相關責任方必須立即停止這種行為，向我們家屬公開道歉。同時，我們也期待您能夠積極回應我的呼籲，不要默不作聲，積極主動為社會的公平正義貢獻一份力量。」

▲▼電視劇翻拍「第一碎屍懸案」捏造婚外情　家屬痛喊告：是侮辱！（圖／翻攝自微博）

▲刁愛青姐夫留言。（圖／翻攝自微博）

南大碎屍案發生於1996年1月，當時就讀大學一年級的19歲女孩刁愛青，在晚上外出後莫名失蹤，被發現時已經遭人殺害肢解，屍體被仔細切成兩千多片肉片，隨後煮熟，兇手的殘忍手法令人震驚。不過礙於當時監視器過少，加上DNA技術不發達，該案至今仍未偵破，也被列為「中國第一懸案」。

【刁愛青姐夫全文】

尊敬的張譯先生：
您好！
我是刁愛青的姐夫，我妹妹愛青29年前在南京大學讀書期間被兇手殘忍地殺害，至今沒有破案。29年來，與這個案子有關的一切，都猶如一座座大山壓著我們全家喘不過氣來。

最近，我岳父（愛青的爸爸）又住院了，我的愛人（愛青的姐姐）抑鬱症也越來越嚴重。我們全家老弱病殘，活下去的唯一希望就是希望愛青的案子可以早日破案。同時，我們全家活著每時每刻又都希望可以徹底遺忘這個被稱為「中國第一的懸案」。

現在，我終於鼓起勇氣，懷著無比悲痛的心情，給您寫下這封信，因為您在一年前主演的「人血饅頭」電視劇《他是誰》，給我們這個傷痕累累的家庭帶來了最致命的傷害。去年，我們就已經委託律師在北京海淀區人民法院起訴了電視劇《他是誰》的出品方。我們代理律師北京安劍律師事務所@周兆成律師怕我們被輿論傷害，就勸我們默默維權就可以了。你們電視劇熱播後，愛青七十多歲年邁的父母本來身體好好的，被你們「侮辱刁愛青出軌」氣病了，臥床不起，不能受刺激。所以，法官就一直建議我們可以與出品方進行調解。但是，出品方卻一直「耍流氓」提出管轄權異議來拖延案件審理時間。最近法院告訴我們，出品方萬達電視劇製作以及優酷、阿里巴巴（軟體）只願意刪除涉及「刁愛青和筆友出軌的內容」，其他的都不願意刪除，也不願意公開道歉，這一點真的讓我們全家無法接受。

刁愛青，一個懷揣夢想、對未來充滿希望的19歲女孩，卻在1996年1月19日遭遇了人間最悲慘的傷害。她的生命被無情地奪去，兇手以極其殘忍的手段將她殺害，並將屍體切割成2000多片，這一慘狀至今仍是我們全家心頭根本無法抹去的傷痛。儘管案件至今沒有偵破，但是，我們全家還是希望時間可以撫平我們的傷痛，讓我們可以遺忘！

但是，您主演的電視劇《他是誰》卻突然在2023年3月熱播起來。出品方打著「南大碎屍案」原型案件的宣傳旗號，首播就成為全網收視冠軍，並且斬獲多項電視劇大獎。出品人賺得盆滿缽滿！卻讓我們全家被打得措手不及，傷痕累累。電視劇中的「余愛芹案」與「南大碎屍案」的高度相似，不僅案發時間、被害人的名字（與刁愛青同音，且衣物上的「艾卿」與刁愛青親筆書寫的「愛卿」一致）完全一致，就連兇手殘忍的作案手法也被你們搬上銀幕。考慮過我們家的感受嗎？更讓我們難以接受的是，劇中還虛構了「余愛芹」私生活「婚外情」的劇情，這些毫無根據的胡編亂造不僅是對我死去妹妹的極大侮辱，更是給我們全家造成了巨大的傷害。讓我岳父母受不了打擊，一直臥床不起！

您作為知名演員，或許只是按照劇本去演繹角色，但您的表演無疑加深了我們對那段痛苦不幸回憶的印象。在此，我懇請您以一位正義之士的身份，站出來為我們發聲。我們要求出品人萬達電視劇公司、優酷公司、阿里巴巴（軟體）可以正視自己的錯誤，停止對逝者的惡意消費，主動承擔起應有的法律責任。這不僅僅是對我們親屬的尊重，更是對整個社會公平正義的一份堅守。

如今，您的演藝事業蒸蒸日上，每一個角色都深入人心。我相信，您也一定有著強烈的正義感和責任感。在此，我懇請您能夠利用您的影響力，呼籲更多人關注此事，為我們家主持公道。

同時，我也希望您能夠在未來的演藝生涯中，更加謹慎地選擇劇本和角色，避免再次觸碰類似敏感的話題，給我們這些不幸的家庭帶來不必要的傷痛。

最後，我想再次強調，對逝者的懷念與尊重是永恆的。任何試圖利用逝者進行惡意消費的行為都是不道德、不可接受的。我們再次要求相關責任方必須立即停止這種行為，向我們家屬公開道歉。同時，我們也期待您能夠積極回應我的呼籲，不要默不作聲，積極主動為社會的公平正義貢獻一份力量。

此致

敬禮！

刁愛青的姐夫
2024年12月17日

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張譯, 他是誰, 南大碎屍案

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