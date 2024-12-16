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啦啦隊女神筠熹一句話遭日網友出征！　挨批「沒禮貌」無奈還原情況

記者孟育民／台北報導

視《少年願望事務所》本周深度探討青少年面對網路炎上文化的挑戰，特別邀請樂天啦啦隊女神筠熹，分享他多次因言行在網路上掀起爭議的親身經歷，從被數千日本網友批評「沒禮貌」，到遭指控蹭「李多慧」流量，揭露炎上事件背後的文化與真相。

▲筠熹談炎上現象。（圖／公視提供）

▲筠熹談炎上現象。（圖／公視提供）

筠熹在節目中談到，他曾因應援活動中的一句玩笑話而意外陷入輿論風暴。一支影片中，他對隊友的提問回應「對，很重」，結果影片觀看次數突破458萬，吸引大量日本網友清一色的指責，幾千則留言直批他「太沒禮貌了」。筠熹解釋，這只是隊友之間的日常互動，卻因文化差異而被誤解。他無奈地說：「我們只是開玩笑，但日本文化對禮貌的要求，讓這種玩鬧變成了一場誤會。」

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對於曾被網友批評「蹭流量」的指控，筠熹也在節目中一一回應。去年，他因頻繁與韓國啦啦隊女神李多慧同框，被酸民直指「沒李多慧妳什麼都不是」。筠熹澄清，這是基於李多慧翻譯的安排，「我們是朋友，我只是照顧他。」

▲筠熹談炎上現象。（圖／公視提供）

▲筠熹分享過去經驗。（圖／公視提供）

節目中，筠熹也提到近期因肋骨受傷導致身體不適，但在博愛座上的一舉一動仍讓他壓力倍增，「我需要座位休息，但也怕被誤解不讓座，甚至想過要隨身攜帶X光片。」他呼籲社會應更包容，理解不同情境下的需求，減少不必要的指責。


 

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筠熹, 李多慧, 少年願望事務所

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