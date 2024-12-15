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坤達合體楊祐寧唱Energy〈放手〉！　老婆柯佳嬿PO影片：喝多少？

記者陳芊秀／綜合報導

男星楊祐寧與妻子Melinda（王詠穎）出席楊謹華生日趴，不僅大跳Breaking，原來他與坤達還合體唱Energy〈放手〉。柯佳嬿限動曬出超狂影片，Tag老公跟他「喝多少？」

▲▼柯佳嬿PO楊謹華慶生趴現場，老公坤達與楊祐寧唱起Energy〈放手〉。（圖／翻攝自IG）

▲柯佳嬿出席楊謹華慶生趴。（圖／翻攝自IG）

楊祐寧在楊謹華生日趴玩得超嗨，曬出跳Breaking照片還被網友發現有腹肌，身材維持相當好。而根據柯佳嬿限動分享影片，他當時還與坤達唱Energy〈放手〉，且正好身穿白T恤，模仿〈放手〉MV中的演唱動作，身旁友人也跟著一起狂跳，令柯佳嬿在影片配字「喝多少蘇格登？」影片也意外透露她跟坤達夫妻倆一起出席楊謹華的生日趴。

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▲▼柯佳嬿PO楊謹華慶生趴現場，老公坤達與楊祐寧唱起Energy〈放手〉。（圖／翻攝自IG）

▲▼柯佳嬿PO楊謹華慶生趴現場，老公坤達與楊祐寧唱起Energy〈放手〉。（圖／翻攝自IG）

▲▼柯佳嬿PO楊謹華慶生趴現場，老公坤達與楊祐寧唱起Energy〈放手〉。（圖／翻攝自IG）

▲柯佳嬿PO影片，老公坤達與楊祐寧唱起Energy〈放手〉，Tag兩人「喝多少？」（圖／翻攝自IG）

Energy今年宣告睽違22年回歸歌壇，歌曲〈星期五晚上〉點閱次數突破2600萬，更被票選為「員工最期待尾牙表演藝人」第二名，僅次於師兄五月天。

而楊謹華慶生派對來的朋友個個超大咖，包括許瑋甯、林心如、Ella陳嘉樺、柯佳嬿、王心凌、《影后》導演嚴藝文、以及眾演員謝盈萱、曾莞婷、陳庭妮、謝瓊煖、詹懷雲、黃迪揚等人全都到，可見圈中好人緣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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坤達, 柯佳嬿, 楊祐寧

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