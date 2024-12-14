新北耶誕城孝琳壓軸 　艾怡良聲帶發炎仍展完美歌喉

記者葉文正／台北報導

新北歡樂耶誕城演唱會今（14日）開唱！新北市政府今年邀請的18組卡司陣容堅強，除了請陳漢典、Sandra擔任主持人，首日由金曲歌后艾怡良、陳華、李東軒、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、八三夭「韓國碧昂絲」孝琳登場，前所未有的超華麗名單吸引數萬人湧進市民廣場，在12度低溫下仍不減歌迷的熱情。

▲艾怡良於新北耶誕城演唱。（圖／記者林敬旻攝）

陳漢典和Sandra以紅綠造型登場，自稱「行動耶誕樹」熱情地與觀眾互動，演唱會首日「夢想之夜」由金曲歌后艾怡良以靈魂唱腔開唱，艾怡良在低溫下穿著一襲紅色皮草搭配紅色露肩小洋裝，即使聲帶發炎仍歌喉不受影響，敬業演唱《Mercy》、《空頭支票》、《寂寞無害》，並應景邀請觀眾一起合唱聖誕經典歌曲《Last Christmas》；接著陳華穿著全白大衣露出大長腿，以《左邊的人》、首唱新歌《要去見你的夏天》展現超穩實力，而在各串流平台累積破億瀏覽次數的《想和你看五月的晚霞》，引起陳華與台下觀眾一起熱情大合唱。

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▲白安造型有如天鵝。（圖／記者林敬旻攝）

李東軒一上台就引起一陣粉絲尖叫聲，以《全部都是你》、《其實我...》等抒情組曲溫暖歌迷的心，令現場氣氛漸漸沸騰；接著「饒舌鬼才」熊仔穿著全身黑色帥氣登場，近期喜訊不斷的他溫馨問候粉絲，再以《存活》、《十字路口》、《88BARS》令尖叫聲爆棚！

▲熊仔擁有眾多粉絲。（圖／記者林敬旻攝）

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」在12/14（六）、12/15（日）18時至22時連續二日由年代MUCH台、MOD壹綜合全程播出，建議民眾多加利用大眾運輸工具到場，可搭乘高鐵、台鐵、台北捷運板南線至板橋站至板橋站，再步行至新北市市民廣場。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。