周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）上週四在台北大巨蛋舉辦睽違7年的演唱會，不論是節目內容、台上嘉賓、台下到場藝人互動，至今仍讓不少歌迷回味無窮；今（14日）周董在IG發文：「自己的小小慶功宴。」只見合照內有他、球星林書豪、五月天阿信和主持人阿Ken。

▲周杰倫PO出和林書豪、五月天阿信、阿Ken的小慶功合照。（圖／翻攝周杰倫IG）

不過四人都算是包得頗嚴實，像是周董、阿信和阿Ken都戴上口罩，周董還加了一頂毛帽，林書豪則僅戴上連帽外套的帽子，周董打趣說：「這樣出去吃飯，誰比較容易被認出呢？」還說這篇文「過一陣子就刪了」，發文僅20分鐘就有超過4.6萬人按讚。

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而網友則公認這張照片裡面，低調的阿信是最難認出的，阿信在照片中甚至連頭髮都沒抓，罕見以「順毛」髮型公開示人，讓不少五迷都直呼沒有第一時間發現他。

▲周杰倫台北演唱會落幕，仍讓不少粉絲回味無窮。（圖／杰威爾提供）

三人在周董演唱會上都有著相當重要的角色，像是林書豪在周董首場演唱會就到場，還難得公開在3.8萬人面前唱〈晴天〉，被形容是「五音不全」，連周董都說：「你還是回去打籃球比較好。」笑果極佳；而阿Ken則義氣擔任周董演唱會的串場主持人，與周董和藝人VIP的互動被觀眾一面倒好評；至於阿信則是和五月天一起當周董演唱會最終場嘉賓，重現「周五組合」，令歌迷都相當感動。。