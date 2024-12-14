愛莉莎莎赴印度「連夜逃離旅館」　痛苦到哭出來：千萬不要來

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎日前發文透露自己人到印度，並指出當地不只空汙嚴重，且在辦事過程也充滿挑戰，同時也抱怨住宿環境讓她不堪其擾。最近她將此事拍成影片上傳至頻道，揭露自己陪同尼泊爾瑜珈老師到印度德里辦簽證的過程，不僅在第一天就痛苦到哭出來，甚至還連夜逃離旅館，「大家如果要來印度，千萬不要來德里。」

▲愛莉莎莎抱怨印度機場沒有Wi-Fi。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

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愛莉莎莎提到，由於尼泊爾無法辦理台灣簽證，因此她的兩位瑜珈老師需要到印度德里的大使館申請，整個簽證過程需耗時約三週。而在這段期間，愛莉莎莎陪伴他們，卻接連遇到交通、住宿和環境的問題，令她感到十分崩潰。愛莉莎莎透露，她一抵達印度機場就發現沒有Wi-Fi服務，也無法現場辦理SIM卡，導致叫車和聯繫變得困難，當下她只能向路人借Wi-Fi並截圖旅館地址，但仍擔心計程車司機是否能準確將他們送達目的地。

▲愛莉莎莎透露德里空汙嚴重。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

然而，當愛莉莎莎和瑜珈老師抵達民宿時，卻被半地下室的悶熱和霉味所震驚，因此當下只能立刻尋找其他住宿地點。不料新入住的旅館問題依然不斷，不僅沒有提供棉被，充電器也無處可用，甚至沒有熱水可以洗澡，房間外的水塔還疑似漏水，讓她直接無奈到哭出來。此外，愛莉莎莎指出，德里的空氣汙染嚴重，街頭充滿類似燒塑膠的異味，導致她不只頭痛欲裂，喉嚨也超不舒服、瘋狂咳嗽。

▲愛莉莎莎到德里第一天坦言痛苦。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

這趟充滿波折的旅程，讓愛莉莎莎深感無奈，她直言：「我真的覺得好痛苦，所以大家如果要來印度，千萬不要來德里，真心奉勸大家，德里真的是會折磨人的地方。」並提醒有計畫前往印度旅遊的朋友千萬要三思。

▲愛莉莎莎奉勸大家不要去德里。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）