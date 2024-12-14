陳文茜罹黑色素癌第四期　好友田定豐心疼曝：她忍人不能忍

記者蔡琛儀／台北報導

種子音樂創辦人田定豐從流行音樂轉向身心靈療癒的頌缽音樂，並成功吸引許多知名藝人成為他的學生。近日更推出線上教學課程，目前預購人數突破1200人，課程收入更預估超過600萬元，此外，他也考取了英國TQUK心理諮詢師執照，用來輔助課程。

▲田定豐由音樂圈轉戰頌缽事業有成。（圖／唱戲世界娛樂提供）

田定豐26歲創立「種子音樂」，曾與陳淑樺、潘越雲、周華健、趙傳、張清芳等知名歌手合作，並在「種子音樂」簽下張信哲、周傳雄、黃鶯鶯、林憶蓮、吳克群、戴佩妮、光良、許茹芸、溫嵐等大牌歌手。

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田定豐表示，他從小就喜歡研究人，並能理解不同背景和個性的藝人，因此能與他們建立良好的合作關係，他認為自己很幸運，年輕時就能與陳淑樺、黃鶯鶯、林憶蓮、潘越雲、張清芳等天后合作，她們除了在工作上照顧他，也會與他分享心理話題，而黃鶯鶯、坣娜、丁噹、吳克群等藝人不僅送花致意，還會請他進行頌缽療癒。

▲田定豐和眾多藝人仍保持良好關係。圖為田定豐與吳克群。（圖／唱戲世界娛樂提供）

他目前也正在攻讀「自然醫學」碩士學位，希望一兩年內能順利取得。他表示，他受到吳淡如、陳文茜和潘越雲的啟發，「吳淡如都取得岳麓學院的博士了，阿潘也拿到師大台灣語文學系的博士，更別說陳文茜這幾年生病這麼嚴重，還依舊忍人不能忍的病痛在主持《茜》。我記得她說即使明天要離開，她也依然要工作。」認為能活著一天就要學習一天，人生沒有退休，希望能以音樂為主，為更多人的身心整合療法做出貢獻，讓生活有意義。