SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

記者陳芊秀／綜合報導

SOD不倫戀竟在台灣真實上演？近期一起不倫戀官司掀起軒然大波，一名年僅24歲的女子，竟與大她23歲的人夫，喊「姨丈」的對象發生不倫戀，且這對已婚夫婦社經地位很高，因此引發全台議論，眼科醫師黃宥嘉更錯愕形容：「他們不是受教育的人嗎？怎麼跟野獸做的行為是一樣的。」

▲學霸女網紅與喊「姨丈」的人夫發生不倫戀，事件轟動全台社會。（圖／示意圖非本人／PAKUTASO）

媒體人許聖梅在《新聞挖挖哇》解說，事件起因於10年前一對夫妻在義大利蜜月旅行中，結識了一位台灣遊客許小姐。由於雙方年齡相仿、性格相合，迅速成為好友，甚至在回台後持續聯繫，許小姐還帶著姪女與這對夫妻見面，姪女也喊對方夫妻為「阿姨」和「姨丈」，並一同前往巴黎旅行。然而，這趟旅行卻成為姪女與姨丈展開不倫戀的開端，前後發生了13次性關係，且被寫在男方的筆記本中。

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▲許聖梅解說，學霸女網紅與喊「姨丈」的人夫發生23歲差不倫戀，男方將發生13次關係都寫進筆記本。（圖／翻攝自YouTube）

而姪女出身顯赫，擁有千萬身家，其祖父早年是煤礦業大亨，父親是大學教授，本人更是學霸級網紅。元配甚至曾幫助她申請哥倫比亞大學及介紹實習機會，但最終卻發現丈夫與她的不倫關係。元配憤而提告，最終法院判決兩人需賠償元配30、40萬元。

常評論時事的眼科醫師黃宥嘉分析，針對祖父輩是煤礦大亨的背景，顯示許小姐之所以帶著姪女參與其朋友圈的活動，或許是因為正宮及其先生具備相當的影響力。她認為，正常情況下，年輕女孩應該會選擇與同齡朋友互動，而非花時間與姑姑的朋友相處。她推測姪女是出於某種目的，例如藉此接觸到其他人無法進入的資源或機會，例如進入世界級名校哥倫比亞大學，「妳跟她玩在一起，有可能進入到別人沒有辦法進入的哥倫比亞大學」。

▲黃宥嘉推測這對已婚夫婦在台灣社會頗有影響力。（圖／翻攝自YouTube）

雖然黃宥嘉說：「他們不是受教育的人嗎？怎麼跟野獸做的行為是一樣的。」但她也在節目中稱讚小三，沒有做過挑釁的行為，認為姪女與姨丈只是在玩，只是正宮絕非一般女性，最後與出軌丈夫離婚並告上法庭。