關之琳突PO片「願意為錯誤買單」！昔認當小三：試了結過婚的男人

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星關之琳擁有「香港第一美人」的封號，憑藉亮麗外型在出道初期便迅速走紅，其情史更是備受外界關注。她近日突然公開一段影片，並聲稱「我願意為我的錯誤買單」，引發外界聯想起她曾捲入的小三風波。同時，影片拍攝地也成為話題，疑似是位於香港半山區的豪宅，市值高達6億港幣（約25億台幣）。

▲關之琳突PO片「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔做出的任何決定……。」（圖／翻攝自抖音）

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關之琳過去遭指介入富商馬清偉的家庭，當時引發小三爭議。她曾在節目中坦言：「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，什麼都試過，什麼都做過，包括結婚和離婚。」而她開設抖音帳號，最新影片說著：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔做出的任何決定，也從不懷疑自己的眼光；如果事與願違，是我能力不足。」加上PO文「如果事與願違，不要抱怨」。雖未明確點出具體事件，但這番話迅速引來網友留言「這話」、「這就是人生感悟啊」。

此外，關之琳的影片拍攝地點疑似為香港半山區的豪宅，其裝潢氣派非凡，可俯瞰維多利亞港及周邊山景。關之琳曾在節目中公開展示該豪宅內部，風水專家李居明更稱該豪宅彷如一間風水教室，可俯視香港龍脈。此事讓不少網友感嘆：「貧窮限制了我們的想像。」

▲關之琳影片拍攝位置被推測是香港半山區的豪宅，市值高達6億港幣（約25億台幣）。（圖／翻攝自抖音）