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中山美穗火化前「10年沒見的兒子」回來了！葬禮未出席…親妹發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日被發現在家中浴室逝世，享年54歲，經過解剖確認死因後返家，並於昨日（12）在家人守護下舉行葬禮。她與前夫辻仁成所生的兒子從巴黎趕回日本，雖然沒有出席葬禮，離婚後10年來沒有再見面，沒想到再聚已是天人永隔。

▲▼中山美穗葬禮火化，10年沒見面的兒子回來了。（圖／翻攝自日網、IG）

▲中山美穗葬禮火化前，10年沒見面的兒子回來了。（圖／翻攝自日網、IG）

據《Sponichi Annex》的採訪報導，中山美穗噩耗傳出後，兒子從巴黎趕回日本，並前往她的住所，這是母子相隔10年來的相聚，雖然兒子並未參加12日的葬禮，但在她遺體送回家中後，母子倆仍度過了一段時間。

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妹妹中山忍直到葬禮結束後，首度對外發表聲明，內文提到：「最讓我欣慰的是，姐姐與她深愛並一直為之祈求幸福的兒子，得以重逢並共度了一段美好的時光。看到他們牽著手，靜靜相依的樣子，真的非常幸福。」

中山美穗2002年與作家辻仁成結婚一度移居巴黎，於2004年生下兒子，然而兩人在2014年離婚，孩子由前夫撫養並住在當地。自離婚後這10年來，母子一直未能見面。

另外，中山忍聲明提到祭壇上的遺照，選的是姊姊中山美穗身穿最近最喜歡的禮服，在舞台上愉快唱歌的模樣，更強調：「她是令我引以為傲的姊姊，請大家不要忘記姐姐那無比燦爛的笑容……」。

【中山忍聲明全文】

「致所有愛著我姐姐的各位」

感謝各位的關心，我謹在此報告，姊姊「中山美穗」的葬禮已圓滿落幕。遵從家人的意願，葬禮以家族葬形式舉行。

在祭壇中央，我們放置了姊姊最喜愛的一張照片——身穿她近期最喜歡的禮服，愉快地歌唱的模樣。祭壇以姐姐喜愛的色彩繽紛的鮮花裝飾，華麗且閃耀，就如同她的最後一個舞台一般。

雖然與她的告別僅有短短幾日，但彷彿回到小時候般，在姐姐枕邊而眠，注視著她的這段時光，成為了我一生的珍貴寶物。

更重要的是，姊姊一直深愛著且希望能幸福的兒子，我們為兩人有了相聚的機會。看著他們牽著手，輕輕依偎的畫面，真的非常幸福。

感謝媒體朋友們的靜靜守護，對我們的體諒，深感謝意。

姊姊是一位凡是拼命去做的人。
有些固執，誠實得有些傻氣。她從不輕易展現自己容易受傷的內心，無論發生什麼事，她都認為一切是自己的責任，直率且有勇氣面對的人。

她是令我引以為傲的姊姊。

所以請大家，
不要忘記姐姐那無比燦爛的笑容，
那充滿力量的聲音，那動人的歌聲，以及她那輕柔的指尖。

對我來說，姊姊既是「最愛的姊姊」，也是「大家的中山美穗」，更是「永遠的閃耀之星」。

未來，我希望能成為讓大家想起姊姊的契機之一，願這些回憶能成為溫暖的存在。我也將作為一名演員繼續努力，期望大家能持續守護與支持我。

無論是順境還是逆境，每當分別時，姐姐總是輕輕一笑說：
「那麼，忍，接下來就拜託妳了。」
最後的最後，她依然「像個姊姊」……。

對於在她生前，給予她的溫暖目光與滿滿的愛，我深深感謝。
再次向各位致上謝意，真的非常感謝大家。

滿懷感恩之情。

2024年12月12日
妹妹
中山忍

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