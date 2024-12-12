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泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

記者蔡宜芳／綜合報導

泰國女團Girly Berry在2002年成立，出道至今已有22年，在當地仍相當活躍。其中，成員Belle挺著孕肚在舞台上表演的影片，於12日在微博瘋傳，畫面驚呆大票網友。

外送用▲▼泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了。（圖／翻攝自Instagram／bellegb）

▲Belle是女團Girly Berry的成員。（圖／翻攝自Instagram／bellegb）

影片中，Belle身穿兩截式性感舞台裝，中空部份採用薄紗設計，她的渾圓孕肚也一覽無遺。只見她和成員一起載歌載舞，偶爾手摸肚子隨音樂搖擺，甚至還有跳起來的動作，身體相當靈活，不過，仍讓網友看了表示心驚「胎兒安全第一啊」、「這也太拚了吧」、「音樂的聲音太大對胎兒不利啊」。

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▲▼泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了。（圖／翻攝自Instagram／bellegb）

▲Belle挺著孕肚表演的影片引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／bellegb）

話雖如此，其實該片段已是兩個月前的表演，而Belle也在演出幾日後平安生下寶寶。40歲的Belle在去年嫁給運動品牌CEO，並於今年5月公開懷孕的好消息。Belle在懷孕後，仍然挺著肚子趴趴走，甚至於產前參加團體演唱會，敬業精神與熱愛表演的心令人佩服。

▲▼泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了。（圖／翻攝自Instagram／bellegb）

▲Belle在產前參加團體演唱會。（圖／翻攝自Instagram／bellegb）

▲▼泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了。（圖／翻攝自Instagram／bellegb）

▲Belle在結束演出後沒幾天便生下寶寶。（圖／翻攝自Instagram／bellegb）

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