記者顧齊祐／綜合報導

香港女神級演員鄧伊婷（汁汁姐，原名：鄧議婷）外型搶眼，同時有著火辣身材，曾是女團「Super Gear」成員之一。平時常在社群平台分享生活日常的她，近日曬出了一組婚紗美照，胸前更是開深V到腰，大方展現好身材，吸引大批粉絲朝聖。

▲鄧伊婷婚紗胸前開深V到腰，大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／irinateting）



鄧伊婷近日在個人Instagram分享了一組婚紗照，照片中她將一頭深色長髮放下，穿著一襲有著蕾絲花紋的白色婚紗，胸口的深V設計一路開到腰部，完美展現她的傲人上圍，以及嫩白的鎖骨與肩頸線條。這樣的設計讓她看起來既性感又高雅，令人目不轉睛。

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▲鄧伊婷展現嫩白的鎖骨與肩頸線條。（圖／翻攝自Instagram／irinateting）



婚紗整體採用薄紗設計，透視出了鄧伊婷凹凸有致的身材曲線，以及一雙白皙長腿。裙擺則以大片薄紗做延伸，營造出女神般的氣勢，讓她渾身散發高雅氣質。鄧伊婷也在貼文中用英文表示「心懷優雅，靈魂堅韌，閃耀著光輝，擁抱真實的自我」。

▲薄紗婚紗透視出了鄧伊婷凹凸有致的身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／irinateting）



鄧伊婷的美照曝光後，立刻吸引網友們朝聖，紛紛留言「伊婷要嫁人，好傷心啊我」、「最美新娘」、「太漂亮了，是準備結婚嗎」、「差個新郎」、「不知道哪位新郎哥會這麼幸運」。